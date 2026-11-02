Войната в Украйна:

Тръмп: Щях да спечеля войната във Виетнам за седмица. Щях да спечеля в Афганистан бързо (ВИДЕО)

02 ноември 2026, 10:13 часа 496 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Тръмп: Щях да спечеля войната във Виетнам за седмица. Щях да спечеля в Афганистан бързо (ВИДЕО)

Политическата шизофрения на американския президент Доналд Тръмп стига своя пик точно преди изборите за Конгреса на 3 ноември. Тогава американците трябва да изберат изцяло нова Камара на представителите (435 конгресмени) и 35 нови сенатори. Отделно, има гласувания за губернатори в 36 щата.

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Тръмп обяви пред свои привърженици, че ако бил президент на САЩ по съответното време, щял да спечели войната във Виетнам за 1 седмица, щял и тази в Афганистан да я спечели "бързо", без да казва колко точно бъдеще. За Виетнам американският президент обърка коя е столицата на Северен Виетнам и коя - на Южен, който беше съюзник на САЩ. Тръмп посочи, че трябвало да се бомбардира град Сайгон (Хо Ши Мин, прекръстен след като американците губят и се изтеглят) - т.е. столицата на Южен Виетнам. Най-смешното е, че той определи като "глупаци" президентите на САЩ, които са управлявали по времето на Виетнам и Афганистан. Тръмп този път не каза за колко време ще прекрати войната в Украйна:

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А на този фон председателят на Камарата на представителите в Конгреса Майк Джонсън каза, че САЩ никога повеченямало да има такъв президент като Тръмп. Джонсън е протеже на Тръмп и беше човекът, който 7 месеца блокира пакет от военна и финансова помощ за почти 61 млрд. долара за Украйна през 2024 година, което доведе до загубата на Авдеевка и последвалият напредък на руската армия до Покровск и Добропиля (в момента) - Още: Тръмп загуби съдебната битка за Аляска 

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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