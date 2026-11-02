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Рокада в БТА: Изборът на Кирил Вълчев за вицепрезидент отваря процедурата за нов директор

02 ноември 2026, 9:40 часа 839 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Рокада в БТА: Изборът на Кирил Вълчев за вицепрезидент отваря процедурата за нов директор

Победата на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев на проведените президентски избори поставя началото на важна институционална промяна в българското медийно пространство. Изборът на досегашния генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев за вицепрезидент на Република България налага неговото освобождаване от поста в агенцията и изисква от Народното събрание да стартира процедура по избор на нов генерален директор.

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БТА е специално регламентирана от Закона за БТА. За разлика от обществените електронни медии БНТ и БНР, където процедурите минават през Съвета за електронни медии (СЕМ), генералният директор на БТА се избира пряко от българския парламент с 5-годишен мандат.

Какви са изискванията към кандидатите?

Законодателят поставя следните строги критерии пред всеки, който кандидатства да оглави националната агенция:

• Гражданство и образование: Да бъде български гражданин с постоянен адрес в страната, да притежава висше образование със степен „магистър“ и доказан професионален опит в сферата на медиите или правото.

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• Чисто съдебно минало: Да не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер.

• Строга неутралност: По време на мандата си директорът няма право да членува в политически партии, да заема длъжности като народен представител, кмет или общински съветник, нито да извършва друга платена или търговска дейност (изключение прави единствено научната и преподавателската дейност).

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Как протича процедурата по избор в парламента?

Изборният процес преминава през четири последователни стъпки, контролирани от Народното събрание:

1. Приемане на процедурни правила: Парламентът гласува конкретни правила и срокове за издигане на кандидатури, представяне на документи и провеждане на изслушване.

2. Официално номиниране: Правата да издигат кандидати са предоставени на парламентарните групи и народните представители. Всеки кандидат внася писмена концепция за развитието на агенцията.

3. Проверка и публично изслушване: Парламентарната Комисия по културата и медиите проверява съвместимостта на документите и организира открито изслушване, на което претендентите представят своите визии и отговарят на депутатски въпроси.

4. Гласуване в пленарна зала: Окончателният избор се извършва с явно гласуване в пленарната зала. За избран се смята кандидатът, събрал повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Каква е ситуацията към момента?

Към този момент оперативните функции и управлението на Агенцията се поемат от заместник-генералните директори на БТА. Официални кандидатури за поста все още не могат да бъдат внасяни, тъй като Народното събрание първо трябва да гласува решение за откриване на процедурата и да определи сроковете за номиниране.

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Директор БТА вицепрезидент Кирил Вълчев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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