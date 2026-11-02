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Еврото стартира новия месец с обрат

02 ноември 2026, 9:36 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Еврото стартира новия месец с обрат

На 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар. Такива ниски равнища не бяха наблюдавани от около година и половина, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута. Постепенно единната европейска валута започна да се възстановява бавно, но не и да се отърси веднага от антирекорда. В началото на ноември тя все пак започва с по-високи стойности в сравнение с последния работен ден през октомври.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 2 ноември, за 1,119 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,26% над последното отчетено ниво в петък.

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Европейската централна банка определи на 30 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1172 щатски долара спрямо 1,1130 щатски долара на 29 октомври.

Снимка: Envato

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 октомври, когато слезе на ниво 1,1126.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 6 октомври - 1,126 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 октомври 2026 г. - 1,1126.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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