"Народ, забравил комунизма, рискува да не разпознае новия авторитаризъм": 20-годишен българин за страховете си след изборите

Gen Z избраха Андрей Гюров за свой фаворит и изборната победа на Илияна Йотова дълбоко ги разочарова. Един 20-годишен младеж обясни какви са страховете му след изборите.

"Ние сме изключително прост народ. И не го казвам с извинение! Днес България не просто избра президент. Днес за пореден път показа колко опасно безразлична може да бъде към собственото си бъдеще. Румен Радев вече е министър-председател. Има парламентарно мнозинство. А сега неговата матрьошка поема и президентството. Колко още власт трябва да се концентрира около един политически център, преди някой да започне да задава неудобните въпроси?", попита 20-годишният Димитър Методиев.

"Аз съм на 20 години. Роден съм в свободна България и отказвам да приема за нормално бъдещето ми да зависи от политическата воля на един човек и неговото обкръжение. Не ме интересува дали този човек се казва Радев, Борисов, Пеевски или по друг начин. Никой политик не трябва да получава обществено позволение да управлява безконтролно. Но най-страшното дори не е амбицията за власт. Най-страшното е апатията. Милиони българи са готови да се оплакват от държавата на маса, но когато трябва да поемат отговорност за нейното бъдеще, предпочитат да си останат вкъщи", добави той.

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Методиев припомня, че България вече е преживяла една диктатура. "Комунистическа диктатура. Режим, при който една партия подчини държавата, унищожи политическия плурализъм, преследва несъгласните и превърна институциите в инструменти на собствената си власт. И точно затова ме ужасява възможността отново да тръгнем към подобен модел. Модел, в който един политически център постепенно придобива влияние върху всички основни институции, а обществото наблюдава безучастно", написа още той.

"Не твърдя, че днешна България е Народна република България. Но отказвам да чакам да стане твърде късно, за да поставя въпроса накъде вървим. Комунистическата диктатура не трябва да бъде просто страница от учебниците по история. Тя трябва да бъде предупреждение какво се случва, когато властта остане без контрол. И не, не съм длъжен да уважавам политическото безразличие само защото е масово разпространено. Млад съм. Предстои ми да живея в тази държава десетилетия напред. И категорично отказвам да приема, че моето поколение трябва да плаща цената на чуждото примирение", продължи младежът.

"Най-големият ми страх не е само какво ще направи Румен Радев с властта, която има. Най-големият ми страх е, че ако някой ден прекрачи границата, българското общество може дори да не реагира. Народ, който е забравил какво е комунистическа диктатура, рискува да не разпознае навреме признаците на нов авторитаризъм. Защото свободата не се губи само когато някой ти я отнеме. Губи се и когато ти самият престанеш да я защитаваш. А аз отказвам да бъда част от поколението, което един ден ще трябва да обяснява на децата си защо е мълчало", завършва той.

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