Зад кулисите: САЩ искат руски газ пак да тече към Европа, но без парите да отиват за войната на Путин

САЩ подкрепят бързото възобновяване на продажбите на руски природен газ за Европа чрез газопроводи, преминаващи през Украйна, като част от преговорите, насочени към постигане на „енергийно примирие“ преди настъпването на зимата. Това твърдят американски, европейски и украински официални представители, цитирани от The Wall Street Journal. Идеята, лансирана от американските пратеници Джаред Къшнър (зет на Тръмп) и Стив Уиткоф по време на посещенията им в Москва и Киев през септември, предвижда продажбата на руско синьо гориво чрез американски посредник, за да се заобиколят европейските санкции. Така би могло да се създаде изгодна възможност за американските инвеститори.

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Съгласно действащото законодателство на Европейския съюз всички покупки на руски природен газ трябва да бъдат преустановени до края на 2027 г. Лидерите на най-големите европейски държави заявиха, че нямат интерес да се върнат към енергийна зависимост от страна, която считат за своята най-голяма стратегическа заплаха.

Планът е бил отложен миналия месец, след като Украйна едностранно спря ударите срещу руски нефтопреработвателни заводи под натиска на Доналд Тръмп. Киев преустанови ударите по рафинериите за почти две седмици, докато Русия продължаваше да нанася удари по енергийната инфраструктура на Украйна и започна да доставя дизелово гориво в САЩ. Киев обаче възобнови въздушната си кампания в петък, като през последните три дни нанесе три удара по три големи руски нефтопреработвателни завода. Това придаде нова спешност на усилията за постигане на по-всеобхватно енергийно примирие в навечерието на тристранните мирни преговори, планирани между САЩ, Русия и Украйна за средата на ноември в Абу Даби. Досега Москва отхвърляше американските опити за сключване на такова споразумение.

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Идея: Русия да изнася газ за Европа, но да вкарва парите в ескроу сметка

Според американските преговарящи завръщането на Русия на европейския пазар на природен газ би създало силен стимул за диктатора Владимир Путин да се съгласи да преговаря добросъвестно. Използването на тръбопроводната мрежа от съветската епоха, която преминава през Украйна, към Европа, от газовите находища в Уренгой в Сибир, също би осигурило на Киев така необходимите приходи от транзитни такси.

Длъжностни лица от Белия дом са предложили Русия да депозира постъпленията от тези продажби на газ за Европа в ескроу сметка в юрисдикция на трета страна, за да не може Кремъл да използва парите за финансиране на войната си, заявява високопоставен американски представител пред медията.

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Тук е важно да разясним, че ескроу сметката, или сметка под условие, е специална блокирана банкова сметка, която служи като сигурен посредник при сделки. Участват купувач, продавач и независима трета страна (обикновено банка или адвокат), която управлява сметката. В конкретния геополитически сценарий ескроу сметката променя посоката на парите така, че купувачът да получи стоката, но продавачът (Руската федерация) да не може да използва средствата веднага и за каквито цели поиска. Така европейските компании биха купували потенциално руски газ и биха превеждали парите, но вместо те да отидат директно в Руската централна банка или по сметките на „Газпром“ например, те постъпват в специалната ескроу сметка в третата страна. Парите физически ще са там, но Русия няма да има правомощия да ги изтегли или пренасочи - ако всички условия по евентуалната сделка се спазват.

Снимка: Nord Stream 2

При стандартна ескроу сметка парите се освобождават веднага след доставката на стоката. В този политически случай обаче биха се поставили специални, ограничителни условия. За да не отидат парите за оръжия и финансиране на войната на Русия в Украйна, логиката сочи да се приложи един от два основни подхода:

пълно замразяване на парите до края на войната - те да стоят блокирани в сметката и Русия да ги получи едва когато изпълни политическо условие - например пълно изтегляне на войските си от Украйна и подписване на мирно споразумение;

контролирано харчене - на Русия да се позволи да използва средствата от сметката, но само за строго определени цели, които се одобряват от международния посредник. Например това може да е за купуване на храни, лекарства и медицинско оборудване, за финансиране на възстановяването на щетите в Украйна (репарации) и др.

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Това са само принципни разсъждения - в материала не е посочено дали, кога и колко от парите ще отиват в Русия, както и за какво ще бъде договорено да се използват.

Според WSJ от Белия дом са опитали да представят идеята на европейските лидери като начин за понижаване на цените на горивата преди зимата, когато запасите от газ в Европа са достигнали най-ниското си сезонно ниво от няколко години насам.

Пълен обрат от първия мандат на Тръмп: спомен за "Северен поток 2"

Такъв натиск представлява пълна промяна на курса в сравнение с първия мандат на Тръмп. Тогава той многократно критикуваше германския канцлер Ангела Меркел за изграждането на газопровода „Северен поток 2“ от Русия, през Балтийско море, към Германия. Републиканецът предупреждаваше, че „Северен поток 2“ ще направи Германия „зависима от Русия“, и в края на 2019 г. наложи санкции срещу нея.

Малко повече от две години по-късно Русия, чиято армия се финансира от приходите от износ на петрол и газ, нахлу в Украйна, залагайки, че Европа няма да реагира поради силната си икономическа зависимост от Москва. Войната обаче накара европейците да разгледат зависимостта от руския природен газ като стратегическа уязвимост спрямо враждебна сила, на която вече не се доверяват. ЕС прие законодателство, което рязко ограничава вноса на руско синьо гориво и го забранява напълно - това трябва да се случи до края на следващата година. Настоящата официална европейска позиция е, че ЕС няма да възобнови покупките на руски газ дори след сключването на пълно мирно споразумение, камо ли като част от крехко енергийно примирие, което позволява на Путин да продължи войната и да осигурява финансиране за армията си.

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Европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен - в интервю за унгарски вестник през октомври, което бе потвърдено от неговата служба, - заяви, че забраната за внос на руски газ трябва да бъде постоянна. „Аз със сигурност не бих се доверил на Русия. Дори и утре да настъпи мир, на което всички се надяваме“, каза той.

Администрацията на Доналд Тръмп залага на това, че европейската съпротива ще се окаже по-малко твърда, отколкото изглежда на пръв поглед. В частен план обаче не изглежда точно така. Високопоставен представител от скандинавска страна е казал пред американското издание, че идеята за възобновяване на покупките на руски газ противоречи на всичко, за което се застъпват европейците. Висш служител на голяма европейска държава сравнява плана с действията на бившия британски лидер Невил Чембърлейн, който е пожертвал Чехословакия, давайки я в ръцете на Адолф Хитлер в замяна на търговски сделки.

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От своя страна, САЩ сега разглеждат евентуалното възобновяване на „Северен поток“ като потенциално важен елемент от по-широко споразумение – не само за да се сложи край на войната в Украйна, но и за да се разреши дългогодишното напрежение между Русия и европейските съюзници на Америка. Грешката на Меркел, според високопоставен американски служител, е била да се стреми към изграждането на газопровода, без първо да се работи за по-широко споразумение за сигурност с Русия, с което Москва да се чувства комфортно.

Американски представител казва, че преговарящите са обсъждали различни икономически предложения по време на преговорите. Европейците са проявили интерес към предложение, което би намалило драстично цените на газа на целия континент. Всякакви икономически споразумения биха били част от всеобхватно мирно споразумение, гласи информацията от запознатите източници.

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Снимка: Danish Defence Command

Русия и Германия построиха първия газопровод „Северен поток“ през 2011 г., за да заобиколят мрежите, преминаващи през Украйна. „Северен поток 1“, чиито доставки бяха преустановени през август 2022 г., и „Северен поток 2“, който така и не беше пуснат в експлоатация, бяха сериозно повредени при подводни експлозии през септември 2022 г, приписвани на Украйна. Възобновяването на работата им би отнело значително време, дори и ако по някакъв начин успеят да бъдат преодолени политическите и регулаторните пречки.

За разлика от това мрежата, преминаваща през Украйна, с връзки към Словакия и оттам към Австрия и Германия, би могла да бъде възобновена почти незабавно. Ограничени количества газ продължиха да преминават през нея, докато не беше спряна през януари 2025 г., вече в разгара на пълномащабната война между Русия и Украйна.

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Днес едва 11% от природния газ в Европа идва от Русия, което е спад от 45% в навечерието на войната. Втечненият природен газ от САЩ съставлява 30% от европейското потребление, докато руският газ се внася или чрез танкери за втечнен природен газ, или чрез "Турски поток", снабдяващ Унгария и Словакия - през България.

Хранилищата в ЕС са под средната стойност за последните 9 години, войната на Тръмп с Иран обърка сметките

Европейските официални лица признават, че последиците от войната на Тръмп срещу Иран биха могли да подкопаят съпротивата на Европа. Доставките на втечнен природен газ от Катар остават блокирани в Персийския залив, а глобалният скок в цените продължава, въпреки че през Ормузкия проток преминават все повече петролни доставки. Според ЕС блокът е похарчил допълнителни 100 милиарда евро за енергийни ресурси в резултат на войната на САЩ и Израел с Иран.

Подземните хранилища за природен газ в Европа са пълни на около 75%, а континентът ще посрещне предстоящата зима със запаси под средната стойност за последните 9 години, сочат данните от енергийните регулатори на ЕС.

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Основната опозиционна партия в Германия, крайнодясната „Алтернатива за Германия“, вече превърна възобновяването на вноса на "евтин" природен газ от Русия в ключова част от предизборната си кампания преди националните избори, насрочени за 2028 г. Доколко обаче може да бъде евтин ресурсът от държава агресор, която открито нарече европейските страни неприятелски, е отделен въпрос.

Според различни дипломати за Европа би било по-лесно да промени позицията си, ако Киев одобри продажбата на газ като част от примирие, което би предотвратило прекъсвания на енергоснабдяването и възможна хуманитарна катастрофа в големите украински градове. Такава катастрофа би могла да предизвика нов масов отлив на бежанци през следващите месеци. Това важи особено предвид факта, че Украйна е изчерпала запасите си от средства за противовъздушна отбрана, а САЩ ограничават доставките на ракети Patriot на фона на глобален недостиг, причинен от войната срещу Иран. Дори и след като одобриха най-сетне нов пакет от ракетите за ПВО, според украинския президент Володимир Зеленски доставката ще отнеме години.

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