Мицотакис след отложената среща с Ердоган: Турция да се откаже от повода за война

29 септември 2025, 11:42 часа 247 прочитания 0 коментара
Мицотакис след отложената среща с Ердоган: Турция да се откаже от повода за война

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Турция да се откаже от „casus belli“, което от латински и означава повод за война. Призивът си гръцкият министър-председател отправи по време на седмичната си актуализация в социалните медии в неделя, където разсъждава върху участието си в Общото събрание на ООН, предаде гръцкото издание Kathimerini. Припомняме, че в Ню Йорк Йорк трябваше да се състои среща между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и гръцкия премиер Мицотакис, на която да разрешат последните поводи за напрежение между двете страни, но срещата беше отложена поради разминаване в графиците. 

Припомняме, че двамата лидери се срещнаха за последно през май 2024 година в Анкара. Визитата на гръцкия премиер в турската столица беше договорена по време на срещата на Мицотакис с Ердоган във Вилнюс през юли 2023 година.

Акцент в срещата им в Анкара бяха политически диалог, мерки за изграждане на доверие и положителен дневен ред.

Пътят напред е диалогът

„Подчертах, че се стремим към добри отношения с Турция. Но 30 години по-късно е дошло времето тя да оттегли casus belli. Пътят напред е диалогът, а не езикът на оръжията“, каза Мицотакис. 

Припомняме, че casus belli беше обявен от турския парламент през 1995 г. в отговор на потенциално гръцко разширяване на териториалните води.

Мицотакис отбеляза, че Гърция е призната за сила за стабилност в Югоизточна Европа и Средиземноморието, привлекателна инвестиционна дестинация и енергиен мост, свързващ по-широкия регион с останалата част от Европа. ОЩЕ: Ердоган и Мицотакис се разминаха в Ню Йорк: Срещата им се отлага

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
