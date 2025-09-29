Войната в Украйна:

Европейските борси стартираха седмицата на положителна територия

29 септември 2025, 13:16 часа 274 прочитания 0 коментара
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се движат на положителна територия в търговията преди обед, като инвеститорите анализират потенциалното въздействие от спирането на работата на правителството на САЩ тази седмица, предаде БТА.

Във Франкфурт DAX прибави 56,5 пункта или 0,24 на сто до 23 795,97 пункта към 11:10 часа българско време.

Парижкият CAC 40 се повиши с 23,99 пункта или 0,3 на сто до 7894,67 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 56,5 пункта или 0,24 на сто до 9350,77 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 е нагоре с 2,54 пункта или 0,46 на сто до 557,06 пункта.

