Ключова точка за "Хамас" в плана на Тръмп за Газа да бъде променена: Призив на Палестина и арабски страни

Няколко арабски държави и Палестинската автономна власт са поискали промени в мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Ивицата Газа, който той ще представи днес, 29 септември, на израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщава израелският "Канал 12". Информацията гласи, че тези страни искат да се смекчи формулировката, според която "Хамас" ще бъде разоръжена, като вместо това да се впише, че групировката ще бъде "помолена" да предаде оръжията си.

Има и настояване непосредствено след края на войната правителството, което ще управлява анклава, да бъде по-ясно съгласувано с Палестинската автономия.

Още: "Всичко или нищо": Тръмп обяви, че продължават разговорите за мир в Газа (ВИДЕО)

Миротворците да са по границата, не вътре в Газа

Предлага се всякакви международни миротворчески сили да бъдат разположени по границата с Израел, а не вътре в Ивицата Газа, както гласи планът на Тръмп. "Канал 12", цитиран от The Times of Israel, твърди, че това искане е било отправено по настояване на "Хамас".

В материала се посочва също, че както Палестинската автономна власт, така и Катар са възразили срещу участието на бившия британски премиер Тони Блеър в надзора на изпълнението на споразумението. Според Financial Times Блеър е бил предложен за председател на съвет по наблюдението, наречен Международна преходна власт в Газа - това е важна роля в следвоенното управление на палестинския анклав: Тони Блеър с ключова роля в мирния план на Тръмп за Ивицата Газа.

Снимка: Getty Images

Какво гласи планът на Доналд Тръмп за Ивицата Газа?

Основният елемент в плана на Тръмп е идеята за разполагане на военен контингент, съставен от войници от арабски и мюсюлмански държави, за стабилизиране на ситуацията в Ивицата Газа след края на войната, подпалена от Израел след нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

Предвижда се Палестинската автономия да има частична роля в собственото си управление. За момента обаче не е ясно дали Израел е готов да приеме подобно решение. Освен това американското предложение включва разпоредба за незабавно освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас". Те са общо 48, като се предполага, че 20 от тях са живи: Тръмп готов с нов план за разрешаване на кризата в Газа.

Според The Washington Post, ако планът на Тръмп се реализира, Ивицата Газа ще попадне под попечителството на Съединените щати за най-малко 10 години, докато не се превърне в блестящ курорт и център за високотехнологично производство: Следвоенният план на Тръмп за Газа: Години под опеката на САЩ и с по-малко палестинци.

Офанзивата в Газа продължава

Израелските въздушни сили междувременно са нанесли удари по около 140 цели в Ивицата Газа през изминалия ден, включително сгради, използвани от терористични групи, оперативни работници и друга инфраструктура, съобщава военното командване. Израелският флот също е провел операции в Газа, като е обстрелял склад за оръжие и други сгради, използвани от оперативни работници на "Хамас", намиращ се в северната част на анклава.

Снимка: Getty Images

Ударите са нанесени, докато сухопътните войски от три дивизии на Израелските сили за отбрана (IDF/ЦАХАЛ) продължават да настъпват към град Газа. Израелските въоръжени сили съобщават, че 36-а дивизия е унищожила няколко сгради, използвани от "Хамас" за наблюдение на силите, и е насочила удар с дрон, който е убил група въоръжени лица, поставящи бомби. Войници от 98-ма дивизия са убили член на "Хамас", който е изстрелял минохвъргачки по силите на Израел, а войници от 162-ра дивизия са убили няколко членове на групировката и са неутрализирали капани, твърдят ЦАХАЛ.

На друго място, в северната част на Газа, 99-а дивизия е ударила още няколко сгради, използвани от "Хамас" за наблюдение, докато в южната част на анклава войници от дивизията в Газа са убили няколко агенти близо до силите в района на Хан Юнис, добавят израелските военни.

Още: Израел изравни със земята най-високата сграда в Газа (ВИДЕО)