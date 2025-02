Мистерия с товарен кораб в Азовско море - потъва или не? (ВИДЕО)

Товарният кораб "Павел Грабовски", натоварен с три хиляди тона царевица, започна да потъва в Азовско море, съобщават украински източници. Плавателния съд, който пътува от руския град Ростов на Дон към турския Самсун, е претърпял авария, според информацията, разпространена от "Телеграм" канала Shot. Инцидентът е станал следобед на 16 февруари в близост до пристанището на Азов, след като корабът получил пробойна.

"Павел Грабовски" плава под панамски флаг. За помощ на мястото на инцидента са изпратени два ледоразбивача – "Капитан Демидов" и "Капитан Чудинов".

Според първоначалните данни екипажът на кораба не е изпратил сигнал за бедствие, а само е поискал разрешение да влезе в пристанището на Азов. Това обаче ще бъде възможно едва след повишаване на нивото на водата, тъй като съдът рискува да заседне на плитчина.

От друга страна, пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации в региона твърди, че търговският кораб "Павел Грабовски" се намира в пристанището и в момента се извършват ремонтни дейности по него. От ведомството поясниха, че няма данни за бедствие, а представители на пристанището на Азов не са предоставили допълнителна информация по случая.

