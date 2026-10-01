"Много положително развитие": Кремъл пак похвали Румен Радев

Кремъл приветства като "много положително развитие" призивите на българския премиер Румен Радев за възстановяване на дипломатическия диалог с Москва и търсене на възможности за прекратяване на войната в Украйна. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков обаче определи думите на Радев като "предпазливи" и заяви, че те не се превръщат в реална промяна на европейската политика.

Реакцията на Москва идва ден след като Радев призова Европейския съюз да използва дипломатически канали за разговори с Русия. По време на форум на "Евронюз" в Брюксел българският премиер заяви, че възможностите на дипломацията не са изчерпани и че комуникационните канали с Москва трябва да бъдат отворени.

"Безспорно това е много положително развитие и ние го отчитаме. За голямо наше съжаление обаче сме принудени да констатираме, че засега тези предпазливи думи не се превръщат в реалност и по никакъв начин не влияят на доминиращата европейска линия, характеризираща се с толкова силни антируски настроения и конфронтация", заяви Песков пред журналисти в Москва. Още: "Украйна спря Русия на фронта, но ...". "Не вярвам да има ядрена война": Радев в действие с разяснения. Рюте: Путин не го вземам насериозно (ОБЗОР - ВИДЕО)

Радев: Войната няма военно решение

В интервюто си за "Евронюз" Радев разви позицията си, че войната в Украйна няма военно решение и трябва да се търси дипломатически изход.

Той подчерта, че не е "адвокат" на руския диктатор Владимир Путин или на външния министър Сергей Лавров, но според него Европа трябва да отчита и ядрения потенциал на Русия.

"Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. Просто припомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да си затворим очите за факта, че Русия разполага с ядрена мощ в Европа и това влиза в сметките. Никой не взима това предвид", заяви Радев. Още: Сенчестата война на Путин пробва търпението на НАТО

Песков: Европа продължава конфронтацията

Според Песков позицията на Радев не успява да промени доминиращия подход в Европа, който Кремъл определя като антируски и конфронтационен.

Говорителят на Путин заяви още, че европейските държави изграждат собствена политика в сферата на сигурността, вместо да търсят начини за намаляване на напрежението с Москва.

Песков също така предупреди, че разполагането на ядрени оръжия в близост до руските граници няма да повиши сигурността на европейските държави. По думите му това би било фактор за допълнителна ескалация и увеличаване на напрежението. Още: На първа линия срещу руските саботажи: Потърпевшата Полша насочи Радев към подкрепа за Украйна

Похвали от Москва

Това не е първият път, в който високопоставен руски представител оценява положително позициите на Радев за войната в Украйна. През август руският външен министър Сергей Лавров също приветства неговата позиция, но постави под въпрос дали българският премиер ще успее да убеди останалите европейски държави да я приемат.

Преди него Юрий Пилипсон, директор на дирекцията в руското външно министерство, отговаряща за отношенията с България, също определи като "основателни" призивите на Радев за промяна на европейския подход към войната.

Москва обаче посочва, че подобна позиция сама по себе си няма да доведе до възстановяване на близките отношения между България и Русия, като според Пилипсон процесът е възпрепятстван от политическата зависимост на София от Брюксел.