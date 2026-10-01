Войната в Иран::

Руски дронове удариха един от най-големите мостове в Киев (ВИДЕО)

01 октомври 2026, 14:40 часа 1028 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Руски дронове удариха един от най-големите мостове в Киев (ВИДЕО)

Официално - два руски дрона са ударили близо до една от опорните секции на Южния мост в Киев. Метрото и наземният обществен транспорт по моста са спрени, но движението вече се възстановява, макар че някои ограничения остават в сила. Специалисти от общинското предприятие "Киевавтошляхмист" оглеждат конструкцията след ударите. Това написа в официалния си канал в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко - Още: Путин победи училище в Киев: Русия прати деца в убежищата с нова атака от нестихващата серия (ВИДЕО)

След ударите е избухнал пожар, но той вече е овладян, уточнява Кличко. Той не съобщава да има пострадали хора.

"Вече е ясно, че Русия залага на тероризиране на населението и затрудняване на живота на жителите на Киев. Атаките по мостовете може да продължат, а щетите биха могли сериозно да засегнат транспорта между десния и левия бряг на столицата. "По време на предупреждения, независимо дали са жълто ниво или червено ниво (в Украйна има нова система за въздушна тревога - ОЩЕ: Зеленски: Украйна въвежда нови нива за предупреждение при въздушни заплахи), избягвайте използването на мостове", предупреждава украинското издание Insider.

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Киев война Украйна атака с дронове
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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