Руски дронове удариха един от най-големите мостове в Киев (ВИДЕО)

Официално - два руски дрона са ударили близо до една от опорните секции на Южния мост в Киев. Метрото и наземният обществен транспорт по моста са спрени, но движението вече се възстановява, макар че някои ограничения остават в сила. Специалисти от общинското предприятие "Киевавтошляхмист" оглеждат конструкцията след ударите. Това написа в официалния си канал в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко - Още: Путин победи училище в Киев: Русия прати деца в убежищата с нова атака от нестихващата серия (ВИДЕО)

След ударите е избухнал пожар, но той вече е овладян, уточнява Кличко. Той не съобщава да има пострадали хора.

❗️ Kyiv’s Pivdennyi Bridge caught fire after a Russian attack



Two Russian drones struck near the support section of the Pivdennyi Bridge.



Following the attack, metro services and surface public transport across the bridge were temporarily suspended.



Specialists from… https://t.co/6bICAFfGbY pic.twitter.com/V4FN6oS9et — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2026

"Вече е ясно, че Русия залага на тероризиране на населението и затрудняване на живота на жителите на Киев. Атаките по мостовете може да продължат, а щетите биха могли сериозно да засегнат транспорта между десния и левия бряг на столицата. "По време на предупреждения, независимо дали са жълто ниво или червено ниво (в Украйна има нова система за въздушна тревога - ОЩЕ: Зеленски: Украйна въвежда нови нива за предупреждение при въздушни заплахи), избягвайте използването на мостове", предупреждава украинското издание Insider.

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