Може би вече сте живели живота си: Нова хипотеза на квантови физици

Може би сте чели тази статия и преди. Не вчера или миналата година, а преди невъобразимо време. И може би ще я прочетете отново някой ден. На същото място, в същия момент от живота ви. Това е темата на една завладяваща нова хипотеза на квантовите физици проф. Шон М. Карол, Надя Дяченко и Саакши Дулани от университета "Джонс Хопкинс".

Те са изчислили условията, при които историята на квантовата вселена би могла точно да се повтори. Според тяхната хипотеза, Големият взрив в крайна сметка би трябвало да бъде последван от Голямо свиване, при което Вселената пак ще се смали, преди цикълът да започне отново. В математическия модел на физиците квантовото състояние на Вселената се връща в началната си точка и така космическата история се повтаря, достигайки същото състояние отново и отново.

Това води до наистина изумителна идея, съгласно която ние се намираме в рамките на поредния цикъл, който вече се е случвал безкраен брой пъти преди и ще се повтаря безкраен брой пъти в бъдеще. Това повдига въпроса: ако Вселената се възстанови отново след Голямото свиване, ще се върнат ли всички събития в нея точно такива, каквито сме ги преживели вече? Тоест, нашата Земя, нашият живот, нашите разговори и решения?

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Това е завладяваща идея, но може да бъде и спекулация. В края на краищата не е доказано, че нашата Вселена функционира наистина точно по начина, по който предполагат физиците. Изследователите предлагат такъв теоретичен квантов модел, но самите те подчертават, че все още не могат да обяснят напълно как е възникнала Вселената с нейното пространство, време и материя. И това, което работи в математическия модел, може да не съответства на реалното състояние на нещата.

Въпреки това, тази хипотеза поражда спираща дъха мисъл: може би нашият живот е част от безкраен космически цикъл. И всеки, който изпитва чувство на дежавю и си мисли: "Всичко това съм го преживявал и преди", може би е прав.

По материали на "Билд"

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI