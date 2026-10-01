Креативността в ерата на AI е във фокуса на CreaTech Summit South-East Europe 2026

На 16 октомври 2026 г. в Регионалния център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" в София ще се проведе четвъртото издание на CreaTech Summit South-East Europe – международният форум, посветен на пресечната точка между креативност, технологии и бизнес.

Тази година CreaTech Summit поставя във фокуса креативността в ерата на изкуствения интелект – трансформацията на творческите процеси, индустриите и професиите под влиянието на AI и значението на човешката креативност, експертиза и талант в условията на бързо технологично развитие.

Програмата ще събере представители на креативните и технологичните индустрии от България и чужбина и ще премине през различни измерения на съвременната креативна икономика – изкуствен интелект, гейм индустрия, дизайн, музика и звук, кино, потапящи технологии, интелектуална собственост, образование и развитие на таланти, както и ролята на големите културни събития за развитието на градовете и местните икономики.

В центъра на разговорите ще бъде креативността като двигател на иновациите и конкурентоспособността. CreaTech Summit 2026 ще разгледа как AI променя създаването и разпространението на творческо съдържание, как Европа може да инвестира не само в технологии, но и в хората, идеите и интелектуалната собственост, които им придават стойност, и как Югоизточна Европа може да развива повече собствено съдържание, продукти и глобално конкурентни творчески компании.

"CreaTech Summit събира на едно място професионалисти, компании и организации от различни креативни и технологични сектори и създава възможности за нови партньорства, идеи и проекти. С четвъртото издание продължаваме да разширяваме този диалог и да даваме по-голяма видимост на потенциала на креативните индустрии в България и региона", коментира Геновева Христова, председател на CreaTech Bulgaria.

Освен лекции и панелни дискусии, CreaTech Summit 2026 ще предложи и практически и интерактивни формати.

За първи път в програмата ще бъде включен специален правен формат Legal Clinic, разработен от Адвокатско дружество "Кънев и Лукаев". Той ще даде възможност на представители на креативните индустрии и бизнеса да поставят практически правни въпроси, свързани със защита на марки и брандове, идеи и търговски тайни, работа с фрийлансъри, привличане на инвестиции и развитие на компании.

Legal сегментът ще включва и специалната тема Artists, AI and IP: Who Owns Creativity?, посветена на един от най-актуалните въпроси за творческия сектор - как AI използва съществуващи произведения, могат ли създадените или подпомогнати от AI произведения да бъдат защитени и как се променят понятията за авторство и творец.

Специално място в програмата тази година ще има и киното. В рамките на CreaTech Summit ще се проведе конкурсна сесия за млади кинотворци, организирана от Студентско читалище "Св. Климент Охридски 1997", в която ще бъдат представени 10 селектирани проекта за късометражен филм.

Сред темите на CreaTech Summit 2026 ще бъде ролята на големите културни събития като "Евровизия" за развитието на градовете, местните икономики и креативните общности. Гейм индустрията отново ще бъде сред основните направления, с отделни разговори за mobile и PC/console сегментите и влиянието на AI върху сектора. Програмата ще включва още панели за аудиовизуалните индустрии, потапящите технологии, дизайна и образованието, които ще засегнат новите творчески практики, устойчивите подходи и развитието на талантите и уменията в креативните индустрии.

Повече информация за програмата, лекторите и безплатна регистрация: createchsummit.eu и https://luma.com/45ibg02d