След критиките на ИПБ: Мантинелите на "Хемус" издържат удар от 38-тонен камион

Гражданите, пътуващи по магистрала "Хемус" в района на виадукта "Коренишки дол" при километър 36, могат да бъдат напълно спокойни и сигурни за качеството на поставената временна мантинела. Това увери инж. Даниел Джоргов, директор на дирекция "Експлоатация и поддържане" в "Автомагистрали" ЕАД, по време на официална инспекция на място с експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представители на медиите.

Проверката бе организирана, след като по-рано от Института за пътна безопасност (ИПБ) излязоха с остри критики и съмнения относно стабилността на монтираните елементи. ОЩЕ: "Смъртоносен капан на магистрала "Хемус": ИПБ сигнализира прокуратурата и МВР за опасни мантинели (СНИМКИ)

Инж. Джоргов припомни, че аварийното затваряне на отвора се е наложило преди празниците около 22 септември с цел безопасност на пътуващите след тежко пътнотранспортно произшествие с тежкотоварен автомобил. В момента на обекта тече подмяна на цялата обезопасителна система на виадукта, като строителните дейности ще приключат до броени дни.

По време на инспекцията експертите категорично опровергаха слуховете за технически пропуски, като подчертаха, че няма липсващи елементи и че съгласно технологичните изисквания на финала задължително се извършва повторна проверка на всички болтове. Монтираната ограничителна система е едностранна тривълнова H4b W3 и притежава пълната документация по европейската наредба EN 1317, както и сертификати за издръжливост, гарантиращи безопасност при евентуален сблъсък с 38-тонен тежкотоварен автомобил.

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От "Автомагистрали" напомнят, че дружеството разполага с необходимия технически капацитет и валиден договор с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за изпълнение на тези дейности. Всички закупени материали са от най-висок клас, преминал успешно задължителните краш тестове. В най-скоро време се очаква да бъде представен и пълен график за възстановяване на компрометираните обезопасителни системи в мащаб на цялата републиканска пътна мрежа.