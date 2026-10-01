В Полша се появи първият абортомат (СНИМКИ)

Първият в света „абортомат“ отвори врати в Полша – хапчета за аборт могат да се получат от автомат за пратки. Той беше представен от организацията „Жени помагат на жените“ (WHW). Устройството беше инсталирано в клиниката „Аботак“, точно срещу полския парламент. Идеята зад проекта е получаването на хапчета за аборт да бъде възможно най-лесно и независимо от редовната здравна система.
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Activists in Warsaw have launched the world's first delivery locker for abortion pills, access to which is normally tightly restricted under Poland's strict abortion laws— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) October 1, 2026
It is "a door that opens when all others have slammed shut", they sayhttps://t.co/GGMWlD4lge
Без охрана
Клиниката няма чакалня или охрана: хората получават лекарствата си чрез специална кутия и могат да ги вземат без излишно взаимодействие. WHW казва, че „абортоматът“ е предназначен, наред с други неща, за ситуации, в които чакането за медицинска помощ е невъзможно или достъпът до клиниката е ограничен.
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Activists in Poland, where abortion laws are some of the strictest in Europe, set up locker system near parliament to distribute pregnancy-terminating medication.https://t.co/fFGSoJldEi pic.twitter.com/BGGG7pbbt0— AFP News Agency (@AFP) September 30, 2026
Проектът се появи на фона на строги ограничения за абортите в Полша. Хората, които помагат на други да получат достъп до хапчета за аборт, може да бъдат подложени на наказателно преследване.
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