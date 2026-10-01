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В Полша се появи първият абортомат (СНИМКИ)

01 октомври 2026, 14:50 часа 901 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
В Полша се появи първият абортомат (СНИМКИ)

Първият в света „абортомат“ отвори врати в Полша – хапчета за аборт могат да се получат от автомат за пратки. Той беше представен от организацията „Жени помагат на жените“ (WHW). Устройството беше инсталирано в клиниката „Аботак“, точно срещу полския парламент. Идеята зад проекта е получаването на хапчета за аборт да бъде възможно най-лесно и независимо от редовната здравна система.

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Без охрана

Клиниката няма чакалня или охрана: хората получават лекарствата си чрез специална кутия и могат да ги вземат без излишно взаимодействие. WHW казва, че „абортоматът“ е предназначен, наред с други неща, за ситуации, в които чакането за медицинска помощ е невъзможно или достъпът до клиниката е ограничен.

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Проектът се появи на фона на строги ограничения за абортите в Полша. Хората, които помагат на други да получат достъп до хапчета за аборт, може да бъдат подложени на наказателно преследване.

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Полша аборти абортомат
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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