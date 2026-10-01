Опит за убийство срещу създателя на украинските ракети "Фламинго"? Самият той реагира

В близост до Киев неизвестни нападатели са се опитали да убият Денис Щилерман - съосновател и главен конструктор на украинската отбранителна компания Fire Point, която стои зад ракетите "Фламинго" и дроновете FP-1/FP-2. Това твърди независимият военен журналист Сергей Ауслендер, като според предварителната му информация Щилерман е получил леки наранявания, един от неговите бодигардове е бил убит, а нападателите са били неутрализирани.

Ауслендер се позовава на свой източник, който му е споделил информацията, и уточнява, че е нужно допълнително потвърждение.

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Денис Щилерман отговори

Самият съосновател на Fire Point вече коментира предполагаемото нападение, защото темата бързо се разпространи в украинските медии и в социалните мрежи.

"Слуховете за моята смърт или тази на мои бодигарди са малко преувеличени", написа единствено той в профила си в X, като така отрече спекулациите.

Чутки про мою загибель, або загибель моїх охоронців трохи перебільшені)) — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) October 1, 2026

Говорител на Fire Point заяви пред „Радио Свобода“, че информацията за опит за покушение срещу Денис Щилерман е измислица.

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Убийството на служител на Fire Point при руска атака

Припомняме, че на 30 ноември миналата година служител на Fire Point беше убит по време на руска атака срещу Вишгород, съобщи тогава главният конструктор Щилерман. Семейството на жертвата е в критично състояние, гласеше информацията.

"Руснаците имат късмет, че ние, за разлика от тях, в отговор на ежедневния обстрел на нашите мирни градове, не обстрелваме техните жилищни сгради. Защото знаем много добре къде живеят много от нашите врагове със семействата си", написа тогава Щилерман.

При руската атака бяха ранени 19 души, от тях 4 деца. 11 от ранените бяха хоспитализирани.

Today, during the attack on Vyshhorod, the Russians killed our colleague. His family is in critical condition in the hospital.



It is the Russians’ good fortune that we, unlike them, do not strike back at their residential buildings in response to the daily shelling of our… pic.twitter.com/vLkRl9zKRU — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) November 30, 2025

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Целите на "Фламинго" навътре в Русия

Украинските крилати ракети с далечен обсег „Фламинго“, произвеждани от Fire Point, вече нанесоха редица дълбоки удари по ключови военни и индустриални цели на територията на Руската федерация от началото на 2026 г.

Един от примерите е с оръжеен завод във Воткинск (Удмуртия) - ударът бе извършен на 21 февруари на около 1500 км от украинската граница. Заводът произвежда компоненти за руските ракетни комплекси „Искандер-М“, „Ярс“, „Булава“ и ракетата „Орешник“.

Беше поразен и военен завод в Чебоксари (Чувашия), атакуван в началото на юни, като ударът по предприятието беше официално потвърден от украинския президент Володимир Зеленски.

Военното предприятие „Авиатек“ в руския град Киров също бе поразено с "Фламинго" в края на юли 2026 г. Заводът е част от веригата за производство на пускови установки за руските системи за противовъздушна отбрана и авиационни компоненти.

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Комплексният арсенал в Котлубан (Волгоградска област) беше ударен на 12 февруари 2026 г. с ракетите „Фламинго“, които тогава нанесоха съкрушителен удар по голямото руско хранилище за ракети, боеприпаси и взривни вещества.

В средата на август 2026 г. пък бе извършена мащабна атака с "Фламинго", за която украински източници, включително специализираното издание Defense Express, съобщиха, че е нанесла изключително тежки щети по инфраструктура, свързана с руските космически и военни програми.