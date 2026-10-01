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Парламентът премахна още една такса за електронни услуги

01 октомври 2026, 14:45 часа 882 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Парламентът премахна още една такса за електронни услуги

Издаването на удостоверение за електронна идентичност вече ще бъде безплатно. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за електронната идентификация, внесени от Петър Тодоров от "Прогресивна България" и група негови колеги.

С приетите изменения отпада и таксата за проверка на електронна идентичност, когато тя се извършва от държавния център за електронна идентификация и е необходима за предоставяне на услуги от държавни органи, лица, изпълняващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги. Още: ПП-ДБ предлагат електронната идентичност да отиде в МЕУ

Запазва се възможността проверката на електронна идентичност да се извършва от регистрирани частни центрове срещу заплащане.

Депутатите приеха още удостоверенията за овластяване да се издават единствено по електронен път.

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електронна идентичност 52 Народно събрание
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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