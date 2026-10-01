"Ако Русия цял век се развиваше като Канада, щеше да има икономиката на САЩ": Къде е обаче днес? (ВИДЕО)

"Веднъж направих едно бързо изчисление за това къде би била Русия, ако от 1913 г. насам се беше развивала със същия темп като Канада. Тя би имала икономиката на Съединените щати. В момента икономиката ѝ е по-малка от тази на Италия". С тези думи по време на Форум "Бъдещето на Европа" полският външен министър Радослав Сикорски показа каква щеше да е разликата, ако Руската федерация, която в момента е сериозно разклатена икономически, най-малкото не хвърляше огромен процент от бюджета си за война срещу доста по-малката съседка Украйна - и то не от 2022, а още от 2014 г. насам.

Polish Foreign Minister Sikorski:



I once did a quick calculation of where Russia would be if she developed since 1913 at the pace of Canada.



She would have the economy of the United States.



It has the economy of less than Italy now. pic.twitter.com/nUsACgS6UR — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

Вярно ли е?

Тази теза явно се базира на известни трудове по стопанска история като тези на икономиста Андрей Иларионов. Ако през 1913 г. - пикова година за икономиката на Руската империя преди Първата световна война - Русия беше запазила капиталистическия си модел и беше избегнала сътресенията на болшевишката революция, Гражданската война, съветското планово стопанство и разпада на СССР, нейната икономика днес щеше да е съизмерима с тази на Съединените щати, гласи теорията.

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Канада е използвана като модел за сравнение, тъй като през 1913 г. е имала сходни характеристики с Русия – огромна територия, суров климат, богато наличие на природни ресурси и предимно аграрна икономика в процес на бърза индустриализация. Поради стабилното си и пазарно развитие през изминалия век Канада увеличи многократно своя БВП, докато Русия премина през огромни човешки и структурни загуби.

Твърдението, че сега Русия има по-малка икономика от италианската, зависи изцяло от метода на измерване, който се използва към 2026 г. По номиналния БВП Италия наистина има по-силна икономика от руската - 2,74 трилиона щатски долара срещу 2,66 трилиона долара. Ако се гледа обаче БВП по паритет на покупателната способност, то руската икономика е близо два пъти по-голяма от италианската (3,87 срещу 7,53 трлн. долара). Но БВП на глава от населението в държавата на Апенините е над два пъти по-висок от този в Русия - т.е. жизненият стандарт и производителността на един италианец остават доста по-големи. Русия има и над два пъти по-голямо население от това на Италия - 144 млн. срещу 59 млн. души.

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Иначе в света най-голямата икономика по номинален БВП е САЩ, а ако ЕС се счита за единен блок, би заемал второ място. По паритет на покупателната способност лидер е Китай, след което идват САЩ и ЕС. За справка - Европейският съюз в случая е с 27-28 трлн. долара спрямо около 7,5 трлн. за Русия.

"За съжаление, дори и войната да приключи утре, Русия ще продължи да представлява заплаха", добави още Радослав Сикорски. "Не можем да си позволим отново да подценим опасността от милитаризма на Москва".

Polish Foreign Minister Sikorski:



Unfortunately, even if the war ends tomorrow, Russia will remain a threat.



We cannot afford to once again underestimate the danger of Moscow’s militarism. pic.twitter.com/wmdC9O0geU — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

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