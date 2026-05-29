Асеновградчанинът, който вдигна три пъти над собственото си тегло, но бе победен от СССР

29 май 2026, 15:30 часа 800 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com
"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Представяте ли си да станете първият човек в света, който повдига над главата си тежест три пъти колкото собственото си тегло, но да не успеете да завоювате световната титла? Това е историята на асеновградчанина Стефан Топуров. Сюжетът се разиграва на първенството на планетата в Москва по вдигане на тежести през 1983-та. Тогава 19-годишният Топуров участва в категория до 60 килограма и е в голяма битка със съветската звезда Юрик Саркисян, който в крайна сметка побеждава.

Да вдигнеш света: Стефан Топуров

Нека обаче се върнем към началото. Стефан Топуров е роден на 11 август 1964 г. в град Асеновград. Започва да тренира вдигане на тежести на 13-годишна възраст при треньора Петър Арнаудов в клуб „Асеновец“. Впоследствие самият щангист отива при Георги Йотовски и Ганчо Карушков. Завършва Средно спортно училище „Васил Левски“ в град Пловдив. Състезава се за клуб „Асеновец“ (1977 – 1979), клуб „Марица“ (1979 – 1982) и ДФС „ЦСКА“ (1982 – 1992).

Постепенно стига и до националния отбор. След като става световен младежки шампион в Сао Пауло’82 и европейски в Хасково през същата година вече е част от селекцията на легендарния Иван Абаджиев. Така идва Световното в Москва през 1983 година. По традиция, Топуров изпитва затруденния със свалянето на килограми и минава през сериозни физически изпитания, за да влезе в категория.

Стефан Топуров Наим Сюлейманоолу

На снимката: Стефан Топуров, Наим Сюлейманоолу и Йе Хуанмин на Олимпийските игри в Сеул 1988

На самото състезание основен конкурент на българин е представителят на СССР Юрик Саркисян. "Той ми поведе със 7 кг., а мен нямаше кой да ме измести от второто място. За да го задмина, трябваше да вдигна 182 кг., но тогава бяха измислили правилник, че между първия и втория опит не може да има разлика от 15 кг. Отидох на 180 кг. и успях да се справя с тях. Завърших втори, но медиите говориха само за това, че съм вдигнал тежест, която е три пъти колкото собственото ми тегло", разказва Топуров пред "Българска история".

Тази тежест е с 5 килограма над новия световен рекорд, поставен току-що от Саркисян. Рекордът изравнява двубоя и спечелва златен медал в изтласкването. За световен шампион обаче е обявен Юрик Саркисян заради по-лекото си със стотици грамове тегло.

Впоследствие асеновградчанинът става два пъти европейски и веднъж световен №1, печели редица медали, сред които олимпийско сребро от Сеул 1988. След края на състезателната си кариера е треньор в чужбина. Работи във Виетнам, където неговия възпитаник Ан Туан Хоан грабва сребърен медал от Олимпийските игри в Пекин 2008. По-късно става треньор в Кувейт. Големите му успехи обаче са като активен състезател. До името на Стефан Топуров завинаги ще остане званието "първият човек в света, който повдига над главата си тежест три пъти колкото собственото си тегло".

Автор: Джем Юмеров

