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Мнозина се поклониха на гроба на Навални: Днес щеше да навърши 50 години (ВИДЕО)

04 юни 2026, 18:15 часа 423 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСБ
Мнозина се поклониха на гроба на Навални: Днес щеше да навърши 50 години (ВИДЕО)

Днес лидерът на руската опозиция Алексей Навални, който даде живота си в съпротива срещу режима на руския диктатор Владимир Путин, щеше да навърши 50 години. Като спомен за него и делото му много хора решиха да отидат на гроба му и да оставят цветя в знак на почит.

В Борисовското гробище в Москва се проведе възпоменателна служба. Родителите на Навални, Людмила и Анатолий Навални, се присъединиха към десетки хора, дошли да отдадат почитта си, оставяйки цветя и ръкописни бележки на гроба му.

Според RusNews, посетителите, влизащи в гробището, са били претърсвани, като чанти и лични вещи са проверявани с ръчни металотърсачи.

Алексей Навални издъхна в наказателна колония в Сибир, след като сам се върна в Русия след неуспешен опит да бъде отровен, като животът му беше спасен в клиника в Германия. Официално Русия не признава да има причина за смъртта му, която е насилствена, но никой не вярва на това:

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Алексей Навални
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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