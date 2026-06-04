Мнозина се поклониха на гроба на Навални: Днес щеше да навърши 50 години (ВИДЕО)

Днес лидерът на руската опозиция Алексей Навални, който даде живота си в съпротива срещу режима на руския диктатор Владимир Путин, щеше да навърши 50 години. Като спомен за него и делото му много хора решиха да отидат на гроба му и да оставят цветя в знак на почит.
В Борисовското гробище в Москва се проведе възпоменателна служба. Родителите на Навални, Людмила и Анатолий Навални, се присъединиха към десетки хора, дошли да отдадат почитта си, оставяйки цветя и ръкописни бележки на гроба му.
Според RusNews, посетителите, влизащи в гробището, са били претърсвани, като чанти и лични вещи са проверявани с ръчни металотърсачи.
🕯️ People are bringing flowers to Alexei Navalny’s grave. Today, the opposition leader would have turned 50— NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026
A memorial service is being held at Borisov Cemetery in Moscow. Navalny’s parents, Lyudmila and Anatoly Navalny, joined dozens of people who came to pay their respects,… pic.twitter.com/SAvhFaK0HH
Алексей Навални издъхна в наказателна колония в Сибир, след като сам се върна в Русия след неуспешен опит да бъде отровен, като животът му беше спасен в клиника в Германия. Официално Русия не признава да има причина за смъртта му, която е насилствена, но никой не вярва на това:
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