Молдова тръгва по пътя към Механизма за гражданска защита на ЕС

"Молдова се засили, за да помага на други в цяла Европа, работейки рамо до рамо с работниците за спешна помощ, мобилизирани от Механизма за гражданска защита на ЕС, дори когато самият той е изправен пред сериозни предизвикателства поради руската агресия срещу Украйна. ЕС ще продължи да стои с вас“, написа още Ленарчич.

#Moldova🇲🇩 has stepped up to help others across Europe.



Working side by side with emergency workers mobilised by the #EUCivilProtectionMechanism, even while itself facing serious challenges due to 🇷🇺 aggression against 🇺🇦.



The 🇪🇺 will continue to stand with you. Concretely. pic.twitter.com/tR0qU8kB9t