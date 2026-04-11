Спорт:

Мъж с брадва нападна американски военен самолет в Ирландия (ВИДЕО)

11 април 2026, 19:58 часа 580 прочитания 0 коментара
Снимка: Markus Spiske / Pixabay
Мъж е арестуван, след като е влязъл в неразрешена зона на летище Шанън и е причинил щети на американски военен самолет, съобщи водещият ирландски национален ежедневник The Irish Examiner. Тревогата е била вдигната около 9:45 ч. сутринта, когато е бил забелязан човек в ограничена зона на летището. Мъжът е бил видян в близост до транспортен самолет C130 Hercules на ВВС на САЩ, паркиран на отдалечена пътека за рулиране. Разбира се, че човекът се е качил на крилото на самолета и е повредил фюзелажа с инструмент, вероятно брадва.

За достигане и задържане на мъжа са използвани мобилни стълби.

Отражение на полетите

Летищната полиция извърши патрул по периметъра, за да установи как лицето е получило достъп до съоръжението. Летищните операции бяха временно преустановени след инцидента. Два заминаващи полета бяха леко забавени, а един пристигащ самолет от Лурд беше поставен в режим на изчакване, след като екипажът беше уведомен за „нарушение на сигурността“, пише ирландското издание.

По-късно самолетът получи разрешение за кацане в 10:22 ч. Говорител на The Shannon Airport Group потвърди, че операциите са възобновени малко след инцидента. „Летището преустанови дейността си приблизително в 9:50 ч. сутринта и я възобнови в 10:15 ч. сутринта".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
летище Ирландия Брадва нападение американски самолет
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес