Мъжът на най-силното пропагандно оръжие на Путин е в кома

Тигран Кеосян, съпругът на може би най-известното пропагандно оръжие на режима на издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин - Маргарита Симонян, е в кома. Това потвърди самата Симонян в специална публикация в официалния си канал в Телеграм. Коя е Симонян - припомняме стар наш материал: 2021 г.: Лъжеща в името на Путин "журналистка" печели 4 пъти повече от него.

"Не исках до самия край, но тъй като репортерите вече започнаха да се обаждат, ще пиша сама. Съпругът ми Тигран Кеосаян изпадна в клинична смърт и е в кома. Той, както мнозина знаят, е с много болно сърце от дълго време. Смея да помоля тези, които обичат Тигран, да се молят за него", уточни Симонян за мъжа си, който също е едно от пропагандно-информационните оръжия на Путин.

Tigran Keosayan, husband of propagandist Simonyan, has survived clinical death and is in a coma due to heart issues. He had previously suffered two heart attacks. His condition is reported as extremely critical. Keosayan is known for his aggressive anti-Ukrainian rhetoric pic.twitter.com/g1GzP2Jnhw