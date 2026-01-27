Спорт:

На фронта не може: Русия натиска Украйна за капитулация с познати проксита, Киев пак работи за "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)

27 януари 2026, 09:53 часа 517 прочитания 0 коментара
На фронта не може: Русия натиска Украйна за капитулация с познати проксита, Киев пак работи за "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия продължава да оказва сериозен натиск за капитулация на Украйна по дипломатически път. След като "тридневната специална операция" (СВО) на руския диктатор Владимир Путин се превърна в 1434 дни война и дните продължават да се трупат, а руската армия не може да се справи окончателно с украинската, Кремъл засилва все повече опитите си чрез свои проксита навсякъде на Запад, чрез манипулации и лъжи да постигне своето.

Нов конкретен пример в това отношение е Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и основно оръжие на Путин в икономическите разговори със САЩ и в преговорите за Украйна. В социалната мрежа "Х" Дмитриев препубликува изказване на крайнодесния италиански политик Матео Салвини с директно послание – заради Зеленски няма мир, защото не иска да предаде (украински) територии на Русия. А говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрично подчерта, че щяло да е грешка да се очакват значителни резултати от тристранните преговори Украйна – САЩ – Русия в Абу Даби, като директно обяви, че следващият им кръг (на 1 февруари, потвърдено и от Зеленски) щял да се проведе в неприятелска атмофера, невъзможно било другояче. Песков продължи и с кремълската опорна за "формулата от Анкъридж (Аляска)" - уж разбирателство между Русия и САЩ какво трябва за край на войната в Украйна, но никога досега не е показван публично официален документ или изявление от американска страна за такава договорка – ОЩЕ: Зеленски: При никакви обстоятелства няма да предадем Донбас на Русия (ВИДЕО)

Още в неделя, 25 януари, украинският президент Володимир Зеленски изрично посочи, че членството на Украйна в ЕС е икономическа гаранция за сигурност срещу Русия. Той го каза след като заяви, че документът с гаранциите за сигурност, за които Украйна и САЩ говориха дълго време, вече е 100% готов и се очаква подписване. Но според анализаторите на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната – интеграцията на Украйна в единния европейски пазар не може да замени целенасочени и детайлни гаранции за сигурност срещу бъдеща руска агресия.

ISW дава и пореден пример как Русия добавя нови и нови инструменти за агресия в Украйна. В случая – далекобойни дронове БМ-35, които разчитат на сателитна интернет връзка с помощта на Starlink, продукт на Илон Мъск. Институтът е публикувал и карта докъде могат да стигат тези дронове в Украйна, обсегът им е 500 километра и това означава, че могат да стигнат още навсякъде в Молдова, както и в части от Румъния, Полша и Литва. БМ-35 влезе в боевете в Украйна през септември, 2025 година – ОЩЕ: С ракети "Фламинго" Украйна съсипа руска компания, оборудваща изтребители Су. Мъск помогна на Русия за ювелирна операция с дронове "Шахед" (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На този фон, украинското министерство на отбраната обяви, че по план Украйна ще произведе през 2026 година над 7 000 000 дрона за военни цели. Сега с дронове на фронта се създават смъртоносни зони от 20 километра, но Украйна се цели да създаде такива зони от 100 километра. А Kyiv Post публикува материал, според който Дан Райс, ректорът на Американския университет в Киев, действа и работи за това Украйна да получи американски крилати ракети "Томахоук". Райс вече се е срещнал преди дни с американския военен министър Пийт Хегсет и смята, че ако сега Русия не се съгласи на мир, Доналд Тръмп може да одобри доставка на "Томахоук" за Украйна. Само че в администрацията на американския президент има разделение по темата.

Войната изтощава и Русия

И още – все повече данни, че в Русия драстично поскъпват основни хранителни продукти, при все че "Росстат“ сочи официална инфлация от 1,26% между 1-ви и 12-ти януари, а при основните продукти поскъпването е 1,72%. Това обаче значи годишно натрупване на поскъпване от 26,7% - и след като причината не е официално инфлацията, какво ли ще е, пита още с доза ирония ISW, като институтът прилага в обзора си публикации за растящите цени на руските издания "Медуза" и "7x7". И дава отговор – Кремъл харчи на първо място за война, за тази цел трябват непрекъснато пари и те се вземат от обикновените хора и невоенния бизнес пряко чрез нови данъци и такси, както и по косвен път.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база съгласно информацията на украинския генщаб, но като цяло от втората половина на януари това е тенденция. На 26 януари са станали 103 бойни сблъсъка спрямо 138 на 25 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 227 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 10 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3838 изстреляни снаряда, като това е с около 150 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7462 FPV дрона, което е с около 300 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление пак е Покровското, където руснаците обявиха победа през декември, 2025 година. Там са отбити 33 руски пехотни атаки, Покровск отново е украинската сводка като място на активни боеве. "Руските подразделения провеждат атаки в района на Гришино (западно предградие на Покровск) и Нови Донбас, (ВИДЕО, 18+) но с ограничени сили и неясни резултати" - откъс от дневния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 16 руски пехотни атаки – руският Z-канал "Два майора" пак казва, че украинците контраатакуват ежедневно. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са извършени 15 руски пехотни атаки. В Лиманското и Купянското направление е имало общо 5 руски пехотни атаки, при Вовчанск – също толкова. "Боевете продължават", констатира "Два майора" за Купянск, докато продължават да излизат видеа как украински щурмови групи прочистват сграда след сграда в града. Но за Лиман ISW публикува геолокализирани видеокадри, показващи руски напредък в южните покрайнини на града, както и южно, откъм Северск (Славянско направление).

ОЩЕ: Да си поделим света: Русия играе все повече на тази струна с Тръмп (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 165 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 100 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 135 дрона. На 14 места е имало удари от руски безпилотни летателни апарати, които не са били прехванати от украинската ПВО, сочи сводката на украинските ВВС. Одеса е един от най-тежко пострадалите от руските въздушни удари региони в Украйна през изминалата нощ. Там са ранени 22 души, 14 от тях са в среднотежко състояние – руснаците са поразили жилищни сгради, детска градина, магазин и строителен обект, съобщава военновременният ръководител на Одеската военновременна администрация Серхий Лисак. Украинската спешна служба съобщава, че от ударена от руснаците девететажна сграда са спасени 14 души, а общо 160 пожарникари и спасители участват в отстраняването на последствията от атаката.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
мирни преговори Одеса Starlink война Украйна мир Украйна Томахоук ракети Томахоук украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес