На фронта не може: Русия натиска Украйна за капитулация с познати проксита, Киев пак работи за "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия продължава да оказва сериозен натиск за капитулация на Украйна по дипломатически път. След като "тридневната специална операция" (СВО) на руския диктатор Владимир Путин се превърна в 1434 дни война и дните продължават да се трупат, а руската армия не може да се справи окончателно с украинската, Кремъл засилва все повече опитите си чрез свои проксита навсякъде на Запад, чрез манипулации и лъжи да постигне своето.

Нов конкретен пример в това отношение е Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и основно оръжие на Путин в икономическите разговори със САЩ и в преговорите за Украйна. В социалната мрежа "Х" Дмитриев препубликува изказване на крайнодесния италиански политик Матео Салвини с директно послание – заради Зеленски няма мир, защото не иска да предаде (украински) територии на Русия. А говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрично подчерта, че щяло да е грешка да се очакват значителни резултати от тристранните преговори Украйна – САЩ – Русия в Абу Даби, като директно обяви, че следващият им кръг (на 1 февруари, потвърдено и от Зеленски) щял да се проведе в неприятелска атмофера, невъзможно било другояче. Песков продължи и с кремълската опорна за "формулата от Анкъридж (Аляска)" - уж разбирателство между Русия и САЩ какво трябва за край на войната в Украйна, но никога досега не е показван публично официален документ или изявление от американска страна за такава договорка – ОЩЕ: Зеленски: При никакви обстоятелства няма да предадем Донбас на Русия (ВИДЕО)

Zelensky’s lecturing of Europeans in Davos did not go well. His delay in accepting territorial concessions is delaying peace. 🕊️👇 https://t.co/u6mRoZzn1K — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 26, 2026

Още в неделя, 25 януари, украинският президент Володимир Зеленски изрично посочи, че членството на Украйна в ЕС е икономическа гаранция за сигурност срещу Русия. Той го каза след като заяви, че документът с гаранциите за сигурност, за които Украйна и САЩ говориха дълго време, вече е 100% готов и се очаква подписване. Но според анализаторите на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната – интеграцията на Украйна в единния европейски пазар не може да замени целенасочени и детайлни гаранции за сигурност срещу бъдеща руска агресия.

ISW дава и пореден пример как Русия добавя нови и нови инструменти за агресия в Украйна. В случая – далекобойни дронове БМ-35, които разчитат на сателитна интернет връзка с помощта на Starlink, продукт на Илон Мъск. Институтът е публикувал и карта докъде могат да стигат тези дронове в Украйна, обсегът им е 500 километра и това означава, че могат да стигнат още навсякъде в Молдова, както и в части от Румъния, Полша и Литва. БМ-35 влезе в боевете в Украйна през септември, 2025 година – ОЩЕ: С ракети "Фламинго" Украйна съсипа руска компания, оборудваща изтребители Су. Мъск помогна на Русия за ювелирна операция с дронове "Шахед" (ВИДЕО)

На този фон, украинското министерство на отбраната обяви, че по план Украйна ще произведе през 2026 година над 7 000 000 дрона за военни цели. Сега с дронове на фронта се създават смъртоносни зони от 20 километра, но Украйна се цели да създаде такива зони от 100 километра. А Kyiv Post публикува материал, според който Дан Райс, ректорът на Американския университет в Киев, действа и работи за това Украйна да получи американски крилати ракети "Томахоук". Райс вече се е срещнал преди дни с американския военен министър Пийт Хегсет и смята, че ако сега Русия не се съгласи на мир, Доналд Тръмп може да одобри доставка на "Томахоук" за Украйна. Само че в администрацията на американския президент има разделение по темата.

Войната изтощава и Русия

И още – все повече данни, че в Русия драстично поскъпват основни хранителни продукти, при все че "Росстат“ сочи официална инфлация от 1,26% между 1-ви и 12-ти януари, а при основните продукти поскъпването е 1,72%. Това обаче значи годишно натрупване на поскъпване от 26,7% - и след като причината не е официално инфлацията, какво ли ще е, пита още с доза ирония ISW, като институтът прилага в обзора си публикации за растящите цени на руските издания "Медуза" и "7x7". И дава отговор – Кремъл харчи на първо място за война, за тази цел трябват непрекъснато пари и те се вземат от обикновените хора и невоенния бизнес пряко чрез нови данъци и такси, както и по косвен път.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база съгласно информацията на украинския генщаб, но като цяло от втората половина на януари това е тенденция. На 26 януари са станали 103 бойни сблъсъка спрямо 138 на 25 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 227 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 10 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3838 изстреляни снаряда, като това е с около 150 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7462 FPV дрона, което е с около 300 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление пак е Покровското, където руснаците обявиха победа през декември, 2025 година. Там са отбити 33 руски пехотни атаки, Покровск отново е украинската сводка като място на активни боеве. "Руските подразделения провеждат атаки в района на Гришино (западно предградие на Покровск) и Нови Донбас, (ВИДЕО, 18+) но с ограничени сили и неясни резултати" - откъс от дневния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 16 руски пехотни атаки – руският Z-канал "Два майора" пак казва, че украинците контраатакуват ежедневно. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са извършени 15 руски пехотни атаки. В Лиманското и Купянското направление е имало общо 5 руски пехотни атаки, при Вовчанск – също толкова. "Боевете продължават", констатира "Два майора" за Купянск, докато продължават да излизат видеа как украински щурмови групи прочистват сграда след сграда в града. Но за Лиман ISW публикува геолокализирани видеокадри, показващи руски напредък в южните покрайнини на града, както и южно, откъм Северск (Славянско направление).

The 8th SOF Regiment made a spectacular trip to the grocery store for Russian occupiers in Kupiansk. Two were taken prisoner.https://t.co/U5VZ0G6pHN pic.twitter.com/cH7a75KUZH — WarTranslated (@wartranslated) January 26, 2026

Fighters from the 2nd Battalion of the 101st Operational Brigade of the General Staff showed footage of Kupiansk in the Kharkiv region, filmed by a drone. pic.twitter.com/4kfOYDOJEP — WarTranslated (@wartranslated) January 26, 2026

ОЩЕ: Да си поделим света: Русия играе все повече на тази струна с Тръмп (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 165 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 100 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 135 дрона. На 14 места е имало удари от руски безпилотни летателни апарати, които не са били прехванати от украинската ПВО, сочи сводката на украинските ВВС. Одеса е един от най-тежко пострадалите от руските въздушни удари региони в Украйна през изминалата нощ. Там са ранени 22 души, 14 от тях са в среднотежко състояние – руснаците са поразили жилищни сгради, детска градина, магазин и строителен обект, съобщава военновременният ръководител на Одеската военновременна администрация Серхий Лисак. Украинската спешна служба съобщава, че от ударена от руснаците девететажна сграда са спасени 14 души, а общо 160 пожарникари и спасители участват в отстраняването на последствията от атаката.