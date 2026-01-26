Да си поделим света: Русия играе все повече на тази струна с Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

Стив Уиткоф, специалният пратеник за Близкия изток на американския президент Доналд Тръмп, отново е на фокус заради подозренията, че пак действа не като безпристрастен медиатор в преговорите за мир в Украйна, а в полза на режима на руския диктатор Владимир Путин. На фона на видеоклипче как хвали Алексей Садиков, преводача на Путин, Уиткоф отново излезе на преден план, въпреки че уж отговаря за американската политика в Близкия изток – в материал на Politico за първите тристранни преговори между делегации на Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби.

US special envoy Steve Witkoff publicly praised Putin’s translator Alexei Sadikov, calling him a “legend” and saying he recognized his voice “better than any voice on the Earth.” #Russia



Witkoff feels very comfortable among war criminals. pic.twitter.com/kLmhtlLCVU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 25, 2026

Руският афинитет към Уиткоф като основен проводник на Тръмп става все по-отчетлив, след като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрично заяви, че с европейския външен министър Кая Калас изобщо не трябва да се говори за нищо и "да се чака когато тя е в стаята, просто да излезе". Тази постановка за Кремъл – за изолация на ЕС, плюс постоянните повтаряния за "формулата от Анкъридж", за която никой нищо не знае публично, ясно показват протегнатата ръка от режима на Путин към Тръмп за подялба зад кулисите на сфери на влияние само на база на силата. С поведението си Уиткоф налива масло в огъня – че Тръмп е съгласен и само търси начин как "да измие очи" с Украйна. А "формулата от Анкъридж" е представяна от Кремъл като руско-американско разбирателство какво да се случи в Украйна – без нищо официално като изявление да е черно на бяло представено пред света – ОЩЕ:

Песков обаче не забравя да представя и Русия като алтернатива на "прогнилия Запад" - с думи, цитирани от РБК, че политиката на Тръмп е да коленичиш пред него, а Руската федерация няма да го направи – ОЩЕ: Уиткоф, Ушаков и Путин: Двойствената игра на Тръмп

В своя дневен обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната – отново подбира куп изказвания на руски официални лица, които поддържат опорните точки на политиката на Путин за Украйна: да бъдели решени първопричините, разбирай на първо място НАТО да отстъпи и Украйна завинаги да е в руската сфера на влияние.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Също през почивните дни руският икономически ежедневник "Комерсант" публикува материал, че руското военно министерство усилено търси войници за армията на Путин сред руските студенти. Министерството предлага едногодишен професионален договор за студенти, с обещание че те няма да ходят в пехотни части – търсят се хора с технологични умения. Но руският опозиционен информационен канал ASTRA също обърна внимание на темата и цитира становище на Висшето училище по икономика в Москва, че договорът, който се предлага на студентите, е всъщност стандартен, а не специализиран – т.е. да бъдеш пратен в руската пехота, която е хвърляна на щурмове като пушечно месо в Украйна, си остава реалност.

Иначе интензивността на сухопътните военни действия в Украйна продължава да остава недотам висока спрямо нивото, което се оформи от лятото на 2025 година. На 25 януари е имало 138 бойни сблъсъка съгласно информация на украинския генщаб спрямо 127 на 24 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 237 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 11 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3681 изстреляни снаряда, като това е с около 40 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 7789 FPV дрона, което е с около 250 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine’s 46th Brigade reported a successful strike on a tank storage site, along with numerous other enemy targets. pic.twitter.com/74kliZ3eDs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 25, 2026

Покровското направление си остава най-горещото – там, където уж руснаците превзеха Покровск и Мирноград, но само по техни твърдения. За последните 24 часа в това направление са спрени 41 руски пехотни атаки – и Покровск, и Мирноград са посочени като места на активни боеве от украинския генщаб. От доста време насам в направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, обаче руските пехотни атаки за едно денонощие не са двуцифрено число – те са били 9. В съседното на Покровск от юг Олександриевско направление са станали даже по-малко руски пехотни атаки – 7. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 14 руски пехотни атаки.

Ukrainian aviation struck Russian positions near Dronivka using NATO-standard equipment and US-made GBU-62 JDAM-ER bombs. pic.twitter.com/IlKZkzdL1W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 25, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ в своите профили в социалните мрежи, като този път обръща поглед повече към северната граница на Украйна. Специално за боевете при Вовчанск (Южнослобожанското направление) той отчита следното – за 3 месеца боеве руската армия е напреднала с около 4 километра югозападно от Вовчанск, по поречието на река Северски Донец. Селата Лиман и Вилча още не са превзети от руснаците и с това ефективно им се пречи да постигнат целта си за сливане на това направление с направлението към Велики Бурлук и оттам изграждане на по-широк фронт към Купянск, съответно организиране на мащабна операция от север на юг към агломерацията Славянск – Краматорск. Южните части на самия Вовчанск също още не са превзети от руските сили, отчита Машовец. Той смята, че причината за неуспехите се крие в това, че Шеста общовойскова руска армия действа по три направления (Вовчанск, Велики Бурлук и Купянск) и не ѝ стигат войниците и техниката, за да се справи. За Велики Бурлук украинският военен експерт казва, че руската армия е зациклила при линията Одрадно – Двуречно, защото руското военно командване иска от войниците си успехи още в мининаправленията Красно Перше – Нововасиловка и Двуречна – Ридкодуб. Защо – за да бъде обкръжена силната украинска отбранителна позиция при Колодязно и с това да бъде отворен път към подстъпите на Велики Бурлук. Но руският провал в Купянск, където Шеста армия е ангажирана с големи сили, предопределя лошите времена и в направлението специално за Велики Бурлук – просто руснаците искаха всичко веднага и наведнъж в северната част на Украйна, гласи оценката на Константин Машовец. (КАРТА) Точно в Купянск последните руски части са вече под неимоверен натиск и са съсредоточени в няколко малки района в покрайнините на града.

Особено забавно предвид детайлизирания анализ на украинския експерт е как в дневната си сводка руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че руснаците напредвали в околностите на Вовчанск. Къде точно – няма нито дума. Но колегите им от "Два майора" говорят по-конкретно – имало украински контраатаки при селата Старица и Симионовка, тоест нито дума за руски напредък. Каналът за пореден ден съобщава и за украински контраатаки при Гуляйполе (7 на брой), пак с уточнение, че били отблъснати.

Що се отнася до област Суми, Машовец посочва, че руснаците продължават с безплодните опити да напреднат до линията Писаревка – Марино, за да могат да обстрелват с цевна артилерия град Суми. Единственият руски частичен успех е преземането на пограничното село Андреевка, посочва украинският военен експерт.

От стратегическа гледна точка обаче Машовец смята, че завзетите части в Харковска област и Суми може да бъдат използвани като разменна монета в мирните преговори. И още – Русия със сигурност гледа към това да постигне повече успехи като част от натрупването на сили за бъдещо противопоставяне на скандинавските държави като членове на НАТО.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 138 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 90 от тях са били клас "Шахед". Свалени са 110 дрона – записани са удари на 11 места от преминали през украинската ПВО руски безпилотни летателни апарати, сочи сводката на украинските ВВС. А след масираната руска въздушна атака от 24 януари, в Киев 1330 сгради остават без отопление, но бяха над 6000 веднага след удара, съобщава в официалния си канал в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко.

