Зеленски: При никакви обстоятелства няма да предадем Донбас на Русия (ВИДЕО)

Украйна при никакви обстоятелства няма да предаде Донбас на Русия по мирно споразумение, така че трябва да се търси компромис. Това заяви президентът Володимир Зеленски на пресконференция, на която коментира резултатите от преговорите в Абу Даби. „Моята позиция относно нашите територии остава непроменена“, подчерта той.

Президентът обяви, че документът за американските гаранции за сигурност за Украйна вече е на 100% готов и остава само да бъде подписан. „Конкретните гаранции за сигурност за Украйна предвиждат конкретни дати за края на тази война. Документът е готов на 100 процента. Очакваме сигнал от нашите партньори относно датата и мястото на подписването му. След това той ще бъде представен на Конгреса на САЩ и украинския парламент за ратифициране“, каза Зеленски.

Съдбата на Донбас беше ключов въпрос на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия, проведени тази седмица в ОАЕ. Кремъл настоява за прехвърляне на останалата част от Донецка област под негов контрол на Украйна като ключово условие за прекратяване на войната и това остава основната пречка за постигане на споразумение. Москва промотира така наречената „Формула за закотвяне“, която предвижда пълен контрол на Русия над Донбас и замразяване на фронтовата линия в други райони.

„Русия използва Беларус, за да изнудва Европа“

Русия използва Беларус като полигон за изнудване на Европа и света с ракетите „Орешник“, докато руските оператори на ракети „Шахед“ действат в Украйна, включително от Беларус, заяви още Зеленски. „Засега, за съжаление, кучето – белият шпиц на Лукашенко, е получил повече права, отколкото народът на Беларус. През 2020 г. имаше шанс това да се промени и съм сигурен, че ще има и друг шанс. Но тогава просто нямаше достатъчна подкрепа за беларусите, а сега всички усещаме колко по-трудни, колко по-скъпи, колко по-опасни са станали нещата за всички поради зависимостта на Беларус от Москва. Зависимост, която не намалява“, каза той.

Според него, оператори на руски изтребители „Шахед“ работят в Украйна, включително от Беларус. „Комуникациите за ударите се поддържат от беларуска територия. Русия използва Беларус като полигон за изнудване на Европа и света с „Орешници“. Беларуската промишленост подхранва военните усилия на Русия, а търговските връзки помагат на Путин да купува компонентите, от които се нуждае, за да ни заплашва всички в Европа“, подчерта той.

Именно затова, както отбеляза Зеленски, е важно Европа да не губи нито един от народите, живеещи в свобода. „Русия няма ракети, способни да унищожат факта, че народите на Европа са свободни. Хората имат значение, народите имат значение, културите имат значение — а Русия няма значение. Искам да кажа това на народа на Беларус – вие сте европейска нация. Ето защо е изключително важно Европа да не губи време. Ето защо всички ние в Европа трябва да работим всеки ден за силна Европа“, добави държавният глава.

Други изявления на Зеленски

По-рано Зеленски заяви, че Украйна може да обмисли членство в „Съвета за мир“, създаден от президента на САЩ, едва след края на войната. По-конкретно, той повтори, че Украйна е получила покана от Тръмп да се присъедини към инициативата. Зеленски добави, че това е частично споменато в „20-точковия план“, който Украйна разработва със Съединените щати. Според президента „Съветът за мир“ трябва да стане органът, който ще участва в надзора на прекратяването на огъня.

„Но за нас е ясно, че можем да бъдем там, когато войната свърши. Сега сме врагове с Русия. Беларус е съюзник на Русия и ние не можем да бъдем с тях. И това вече е част от пакета, плана от 20 точки. Мисля, че всичко това, включително мониторинговата мисия, ще работи, когато войната свърши – специално за нас“, каза Зеленски.