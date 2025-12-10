Спорт:
На живо

НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 10.12.25 - Ще ограничи ли Конгресът изтеглянето на американски военни от Европа?

10 декември 2025, 00:11 часа 409 прочитания 0 коментара
НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 10.12.25 - Ще ограничи ли Конгресът изтеглянето на американски военни от Европа?

Изминаха 45 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Законодателството в областта на отбраната на САЩ за 2026 г., което ще бъде гласувано още тази седмица, ще наложи нови ограничения върху намаляването на броя на американските войски в Европа. Темата е гореща за Стария континент, защото в медиите се появи информация, че Щатите планират да намалят военните си контингенти в няколко източноевропейски страни, включително България, Румъния, Унгария и Словакия. Стана ясно, че от Източния фланг на НАТО ще се изтеглят около 10 000 американски войници. Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну все пак уточни, че това "не е изтегляне на американски сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която има елементи в няколко страни от НАТО, включително България, Румъния, Словакия и Унгария".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Украйна Русия война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес