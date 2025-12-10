НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 10.12.25 - Ще ограничи ли Конгресът изтеглянето на американски военни от Европа?

Изминаха 45 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Законодателството в областта на отбраната на САЩ за 2026 г., което ще бъде гласувано още тази седмица, ще наложи нови ограничения върху намаляването на броя на американските войски в Европа. Темата е гореща за Стария континент, защото в медиите се появи информация, че Щатите планират да намалят военните си контингенти в няколко източноевропейски страни, включително България, Румъния, Унгария и Словакия. Стана ясно, че от Източния фланг на НАТО ще се изтеглят около 10 000 американски войници. Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну все пак уточни, че това "не е изтегляне на американски сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която има елементи в няколко страни от НАТО, включително България, Румъния, Словакия и Унгария".