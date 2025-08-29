Войната в Украйна:
На живо

НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 29.08.25 - Португалският президент насмете Тръмп на фона на поредния унищожителен руски удар по Киев

29 август 2025, 06:11 часа 748 прочитания 0 коментара
НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 29.08.25 - Португалският президент насмете Тръмп на фона на поредния унищожителен руски удар по Киев

Изминаха 42 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Вчерашният ден ще бъде запомнен с поредната унищожителна руска атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев. Загиналите вече са 23, 4 от които деца, включително 2-годишно дете, което е родено по време на предишна друга руска въздушна атака. Данните за жертвите се обновяват непрекъснато - Още: Русия устрои кървава баня в Киев с дронове и ракети, Украйна пали нови руски рафинерии (ВИДЕО)

Реакциите на атаката на думи бяха очаквани - но най-голямо впечатление направи тази на португалския президент Марселу Рибелу ди Соза. При това тя дойде преди удара - и показва много ясно какво всъщност прави президентът на единствената държава в света, който има оръжията да притисне Владимир Путин и да го накара наистина да се откаже от войната в Украйна - Още: "Съветски или руски актив". Президентът на Португалия попиля Тръмп (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Украйна Русия война Украйна лайвскор Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес