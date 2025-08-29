НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 29.08.25 - Португалският президент насмете Тръмп на фона на поредния унищожителен руски удар по Киев

Изминаха 42 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Вчерашният ден ще бъде запомнен с поредната унищожителна руска атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев. Загиналите вече са 23, 4 от които деца, включително 2-годишно дете, което е родено по време на предишна друга руска въздушна атака. Данните за жертвите се обновяват непрекъснато - Още: Русия устрои кървава баня в Киев с дронове и ракети, Украйна пали нови руски рафинерии (ВИДЕО)

Реакциите на атаката на думи бяха очаквани - но най-голямо впечатление направи тази на португалския президент Марселу Рибелу ди Соза. При това тя дойде преди удара - и показва много ясно какво всъщност прави президентът на единствената държава в света, който има оръжията да притисне Владимир Путин и да го накара наистина да се откаже от войната в Украйна - Още: "Съветски или руски актив". Президентът на Португалия попиля Тръмп (ВИДЕО)