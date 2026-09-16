НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен представи Речта за състоянието на ЕС за 2026 г. (ВИДЕО)

В сряда в 10:00 часа българско време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнася шестата си Годишна реч за състоянието на Европейския съюз (ЕС), предава репортер на Actualno.com в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург.
Темите, които се очаква да бъдат включени, са свързани с европейската отбрана и сигурност в контекста на продължаващата подкрепа за Украйна и ескалацията в Близкия изток. По икономическите приоритети се очаква Фон дер Лайен да акцентира върху конкурентоспособността на европейската икономика, работните места и устойчивия просперитет.
След речта евродепутатите ще проведат дебат за състоянието на Съюза през 2026 г. Те ще оценят работата на Европейската комисия и плановете ѝ за следващата година. Сред приоритетите в дневния ред са още борбата с изменението на климата и следващият многогодишен бюджет на Европейския съюз. Тези теми ще бъдат обсъдени в рамките на пленарната сесия.
Речта проследихте на живо с кореспондента на Actualno.com в Страсбург тук:
- Фон дер Лайен говори за България в годишната си реч, която цяла Европа гледа (СНИМКИ и ВИДЕО)
- "Състоянието на ЕС е най-силното, но и най-несигурното в историята": Фон дер Лайен обяви нови реформи и ключови послания в годишната си реч (СНИМКИ и ВИДЕО)
- "Споделяме вярата в демокрацията": Фон дер Лайен обяви Канада като първия асоцииран член на ЕС
Може да видите запис от излъчването във видеото: