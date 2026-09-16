"Време е за европейски чл. 4": Фон дер Лайен предложи нова стратегия за отбрана на ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен анонсира фундаментална реформа по отношение на европейската сигурност и отбрана. По време на Годишната си реч за състоянието на Съюза тя обяви, заедно с върховния представител и заместник-председателя, нова европейска стратегия за сигурност, предава репортер на Actualno.com в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург.

"Вече разполагаме с много инструменти. И засилваме работата си с НАТО. Но нашата доктрина, нашите институции и процесът на вземане на решения не са в крак с новата реалност. Нашите системи са създадени за един различен свят. Те се движат от добронамерени опити за консенсус и компромис. Но трябва да преценим дали те все още са годни за целта. Европа се нуждае от собствен наръчник за борба с хибридните ситуации. Спешно се нуждаем от консенсус за това как да реагираме на определени инциденти. Такива, които попадат под нивото на въоръжена агресия, но очевидно заплашват националната ни сигурност. С други думи, от механизъм за заобикаляне на "Член 4" на НАТО. Вярвам, че е време за собствения Член 4 на Европа - Протокол за извънредна сигурност", каза още Фон дер Лайен.

Това означава, че когато ситуацията бъде задействана от една държава членка, всички държави членки ще се съберат с цел изработване на координиран общ европейски отговор с цел да се възпрепятства по-нататъшна ескалация.

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По думите й тази реформа се обсъжда от доста време с лидери на държави-партньори като Украйна, Обединеното кралство, Норвегия, Канада и други.

"Рязкото увеличение на разходите за отбрана доведе до рекордни нива на инвестиции в нашите способности и сили. Стартират нови съвместни проекти. И харчим повече европейски средства от всякога. Ето защо мога да обявя нов Европейски инструмент за стратегически фактори - напълно съгласуван с НАТО. Защото само силна и надеждна европейска отбранителна позиция ще гарантира нашата сигурност. И че няма място за съмнение: Европа ще защити всеки един квадратен метър от своята територия", обяви още Урсула фон дер Лайен.

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Проследихте НА ЖИВО с Actualno.com: Годишната реч за състоянието на ЕС за 2026 г. на председателя на Европейската комисия.

Снимки и видео: European Parliament