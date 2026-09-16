Село гласува за отцепване от Обединеното кралство заради мигрантски център

Английско село с население от около 350 души обяви, че огромното мнозинство от жителите са гласували "За" на "референдум за независимост" в знак на протест срещу плановете за настаняване на над 1200 мигранти в намиращ се наблизо център. Пидингтън в Централна Англия, на 25 километра от университетския град Оксфорд, привлече вниманието на медиите с шеговития си вот за отцепване.

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Енорийският съвет на селото днес обяви, че след преброяване на 312 бюлетини, 285 са гласували за отделяне от Великобритания заради плановете за настаняване на търсещи убежище в близък изоставен военен обект, в символичен вот без реално правно основание.

На жителите беше раздадена бюлетина с изявлението: "Подкрепям Пидингтън, който се стреми да се отдели от Обединеното кралство и да се стреми към самоопределение".

"Мисля, че този резултат показва, че активистите от Пидингтън са свършили невероятна работа, за да подчертаят опасенията си относно предложения център за убежище", каза пред BBC лидерът на окръжния съвет на Оксфордшир Тим Биърдър. Той обвини правителството, че е предложило плана "без да се ангажира с местните хора".

Но министърът на културата Лиза Нанди заяви, че "ще каже деликатно на хората от Пидингтън, че сме наследили огромно количество молби за убежище" и е неприемливо цялата тежест да "падне върху по-бедните общности".

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В цяла Великобритания редовно се провеждат протести в градове и села срещу настаняването на търсещи убежище в хотели и други заведения.

Според правителствена информация, предложеният център ще бъде използван минимум 10 години за настаняване на неженени пълнолетни мъже, търсещи убежище.

Лейбъристката партия, която е на власт от юли 2024 г., постепенно премахва използването на хотели за настаняване на мигранти, политика, наследена от предишното консервативно правителство. Тя обеща напълно да прекрати употребата им до края на този парламентарен мандат, който се очаква през 2029 г., като вместо това се обърне към бивши военни бази.