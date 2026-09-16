"Адските санкции" на САЩ срещу Русия са с една стъпка по-близо

Законопроектът за т.нар. "адски санкции" срещу Русия и Иран на покойния вече сенатор-репубиканец Линдзи Греъм премина важно процедурно гласуване. Камарата на представителите на САЩ премахна ключова процедурна пречка и отвори пътя за разглеждане на законопроекта, който дава на президента на САЩ Доналд Тръмп да налага мита на страни, купуващи руски енергийни продукти. Засега изглежда митата ще са до 100%.

Решението беше взето с малка разлика – 214 гласа "за" срещу 211 гласа "против". Следват дебати и окончателно гласуване по законопроекта.

Законът, наред с други неща, би упълномощил президента на САЩ да налага 100% мита най-вече на петте най-големи купувачи на руски суров петрол и природен газ. Демократите обаче се противопоставиха, опасявайки се, че Доналд Тръмп ще получи правомощията да налага мита, които преди това бяха обявени за незаконни от Върховния съд на САЩ - ОЩЕ:

Законопроектът предвижда и удължаване на американските санкции, насочени към ограничаване на финансирането на енергийния и отбранителния сектор на Иран.

Междувременно Камарата на представителите блокира нов опит да бъде започната процедура по импийчмънт срещу Тръмп. Това стана много лесно - въпросът е дали ако демократите спечелят междинните избори за Конгреса в ноември ще е толкова лесно на настоящия държавен глава на Съединените щати - ОЩЕ: Помилва измамници и трупа милиарди: Демократите вдигат мерника на Тръмп при изборен триумф наесен

The House voted 232-147 to block Rep. Al Green’s (D-Texas) attempt to impeach Trump, marking the third failed impeachment push in two years.pic.twitter.com/ojfGz7rRH4 — Clash Report (@clashreport) September 15, 2026