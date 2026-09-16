И без ток, парно и вода няма да се предадем на Путин: 65% от украинците, които не харесват Зеленски, го казват (ОБЗОР - ВИДЕО)

77% от украинците са категорични, че дори ако Русия атакува украинския енергиен сектор и остави обществото без ток, парно и ВиК услуги, Украйна трябва да продължи да се съпротивлява и да воюва с армията на руския диктатор Владимир Путин. В същото време 12% смятат, че при тези условия е необходимо да се съобразят с всяко от исканията на Русия, дори ако тези искания се равняват на капитулация. Останалите 11% нямат твърд отговор. Това са основните резултати в поредното социологическо проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS). То е проведено по телефона в периода 21 август – 10 септември, участвали са 1003 респонденти.

Зададеният въпрос е бил следният: "Много хора очакват, че през зимата Русия ще се опита да атакува енергийния сектор на Украйна, за да остави хората без електричество, отопление и канализация. Ако Русия се опита да направи това, кое е най-доброто решение?". Отговорите са били два: "Да продължим въоръжената съпротива срещу руската агресия, независимо от всичко, дори ако някои хора останат без ток, отопление или канализация за известно време" или "Да се съобразим с всяко от исканията на Русия, за да могат хората да имат ток, парно и ВиК, дори ако тези искания изглеждат като поражение за Украйна".

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В украинската столица Киев извадката на отговорите е още по-впечатляваща – 83% от хората там казват буквално никакво предаване. А в Източна Украйна, където сега е фронтовата линия и ужасите на войната са най-големи, 68% от хората не искат страната им да се предаде на Кремъл, дори да стоят без ток, парно и ВиК.

И още – 65% от тези, които не се доверяват на управлението на Володимир Зеленски, искат въоръжената съпротива срещу Путинова Русия да продължи. 15% от проявяващите недоверие към Зеленски нямат мнение. А от тези, които вярват на Зеленски, 89% са и "за" войната да продължи, но не и Украйна да капитулира – пълното изследване ВИЖТЕ ТУК!

Змията хапе най-силно преди да умре

На този фон, руският външен министър Сергей Лавров втрещи с поредно нагло изказване. Според него, ако САЩ не били се оттеглили от "духа на Анкъридж" и ако Европа не ги била едва ли не собственоръчно извадила от този прословут дух, вече щяло да има година без война. И според Лавров това било очевиден факт. "Духът от Анкъридж" е нещо, за което Кремъл настоява като факт, без да има каквото и да е писмено официално споразумение-договор – след срещта на Доналд Тръмп и Владимир Путин в Анкъридж, Аляска, режимът на руския диктатор взе да говори за този дух, според който Украйна се изтегля от Донбас без бой и НАТО не се разширява на Изток. За капак Лавров пак взе да говори как в Украйна едва ли не всеки, който става за войник, бива отвличан от улицата и дори руският външен министър нямал съмнение, че щяло да се опре и до жените:

Russia's Foreign Minister Lavrov:



If the Americans had not backed out of the Anchorage agreement, if Europe had not pulled them away from these agreements, we would have already lived a year without war.



This is an obvious fact.



So draw your own conclusions. pic.twitter.com/qpZneq93xu — Clash Report (@clashreport) September 15, 2026

Russia's Foreign Minister Lavrov:



You observe, I hope, regular broadcasts of situations that show the activities of so-called “man-hunters.”



They snatch people off the streets of Kyiv and other Ukrainian cities and drag them into vehicles for deployment to the front, without… pic.twitter.com/fTyxBzKjVW — Clash Report (@clashreport) September 15, 2026

Само че докато Лавров лее и не отстъпва от пропагандата, бившият говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, който създаде и поддържа много популярния Z-канал в Телеграм "Рибар", директно каза, че в Русия изобщо не вярват на уверенията на Путин, Медведев, Песков и т.н., че нямало да има мобилизация. Като казват така, значи ще е обратното, е тезата на Звинчук. И според него тези, които бъдат мобилизирани, няма да бъдат обучени добре за война и ще бъдат хвърлени напред неподготвени – дори как правилно да държат огнестрелно оръжие, какво остава за задължителните за модерния начин на водене на война дронове и управлението им – ОЩЕ: Мощите на княза символ на Москва Донский, от които Путин се стресира, отидоха "на помощ" на руската армия при Лиман (ВИДЕО)

Russian military blogger Rybar says Russians increasingly distrust assurances from Putin, Medvedev, Peskov and others that there will be no mobilization. He recalled "many mistakes" during Russia's first mobilization and warned people not to assume they would receive adequate… pic.twitter.com/4MzqKPchEa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2026

А думите на Звинчук бяха косвено подкрепени от пространен анализ на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. В него институтът е събрал поне 35 видеа, обработени с изкуствен интелект, с които руснаците лъжат, че са постигнали военни победи в Украйна. Долният пример е от Святогорск – клип с украински военен, на чието място е „лепнат“ руски войник и той обяснява как Путин правилно казал, че градчето е превзето. Всъщност най-близките руски позиции до това градче са на двуцифрен брой километри на изток. През това време в Русия опашките за бензин също са километрични – ОЩЕ: По-евтин бензин и победи на фронта: ВИДЕА как Путинова Русия лъже

Nanotechnology at Russian gas stations the West could only dream of



All NATO countries are nervously smoking on the sidelines. pic.twitter.com/lZ7QAtXHnM — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2026

"Той все още може да получи каквото иска"

Думите са на бившия британски премиер Борис Джонсън и са по адрес на Путин и аспирациите му Украйна да бъде подчинена на Кремъл. На Ялтенската конференция (YES) Джонсън посочи много опасен бъдещ сценарий и го определи като "истинския риск" – руската пропаганда превзема сърцата и умовете с отровата, че Украйна никога няма да бъде приета в "Западния клуб" (НАТО, ЕС). Това може да проработи, ако има примирие след огромни страдания за украинците и Путин тогава да им заяви: "Казах ви" (в смисъл страдахте, а не сте интегрирани в Европа). "Трябва да се подготвим за това – ако ще нарушим обещанията си, което подозирам, че ще направим – кой мисли, че Украйна ще влезе в НАТО, кой мисли, че ще влезе в ЕС – защото съм разтревожен, че ще стигнем до положение, в което няма да се случи (членство на Украйна в НАТО и/или ЕС). Трябва ни План "Б" за Украйна, ако няма да изпълним това, от което наистина (украинците) се нуждаят и искат", каза Джонсън, който на първо място посочи истински пакт за сигурност.

Boris Johnson on Putin:



There is a risk that he will end up in a situation where the Russian propaganda will be directed at Ukrainians saying, "You were not allowed into the Western clubs." That's the real risk.



I think that we’ll have a ceasefire after immense suffering, and… pic.twitter.com/w4PDKpAyRJ — Clash Report (@clashreport) September 15, 2026

Отделно той беше категоричен: "Не знам какво печелим, не знам какво Украйна печели от стратегическа неяснота". И обясни, че точно това е проблемът – че статутът на Украйна е неясен. "Хем говорим, че не трябва да се плашим от ескалация – тогава защо не предлагаме членство на Украйна в НАТО? Защото се страхуваме от Путин? Или сме сериозни за силна суверенна държава, която сама да избира къде да членува, или не", каза Джонсън:

Boris Johnson:



I don’t know what we gain — and I don’t know what Ukraine gains — by more strategic ambiguity.



I think the whole problem for Ukraine is that the status of Ukraine has been ambiguous.



You say we shouldn’t worry about escalation. But why are we not offering… pic.twitter.com/d8aSQQULIh — Clash Report (@clashreport) September 15, 2026

Междувременно Финландия одобри 34-ия си военен пакет за Украйна на стойност 290 милиона евро. Това обяви президентът на страната Александър Стуб. Пакетът включва оборудване, спешно поискано от Украйна, докато се готви за зимата. А пред CBS News украинският президент Володимир Зеленски подчерта - държава като САЩ, най-голямата демокрация в света, трябва да защитава демокрациите по света, ако те го искат. Големите защитават малките, е тезата на Зеленски:

Zelensky:



America has to defend democracies.



It's like one big nation has to defend small nations. pic.twitter.com/T207r6d2M3 — Clash Report (@clashreport) September 15, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 126 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 15 септември е имало 278 бойни сблъсъка спрямо 262 на 14 септември. Руснаците са хвърлили 356 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 76 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2366 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 470 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 7106 10 368 FPV дрона, което е с около 3260 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Цели 43 руски пехотни атаки са отчетени от украинския генщаб в Покровското направление за изминалите 24 часа – но там има геолокализирани видеокадри на бомбардировка на руски Су-27 по украинска позиция, която е в южната част на село Билицко т.е. по-напред от досегашните руски данни. По украинска информация руснаците хвърлят още подкрепления именно в тов анаправление, а украинският военен телеграм канал "Офицер" пише за над 100 убити руски войници в направлението на 15 септември и то потвърдено с видеокадри. Още 18 руски пехотни атаки е имало в направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск. 10 руски пехотни атаки са осъществени в района на Гуляйполе и западно от града. 17 са били руските пехотни атаки в Южнослобожанското направление, в пограничния район на Харковска област, при град Вовчанск и селата южно от него, а в Лиманското и Славянското направление е имало по 8 и 7 атаки съответно.

Joint operation of spotters from the 210th Separate Assault Battalion and combat aviation in Donetsk Oblast. pic.twitter.com/GM7OszwNhS — WarTranslated (@wartranslated) September 15, 2026

В дневния си анализ ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, обръща внимание специално на Лиманското направление. Заключението на тръста: „Украинската операция "Вивалди" постигна оперативно значимата цел да осуети руските усилия за широко обкръжение на крепостния пояс на Украйна“. Всъщност с операцията беше пробит северния руски фланг при Лиман, поне засега. Затова и крепостният пояс сега е атакуван от руската армия най-вече фронтално (Славянското направление) и с опити от юг (направленията към Константиновка и Добропиля т.е. Покровското). Освен това, в съседното от север Купянско направление руснаците атакуват с всички сили, за да спрат украинския пробив при Двуречна (северно от Купянск), но няма нищо като данни за някакви руски успехи и предвид идващото застудяване на времето вероятно фронтът там ще стане още по-статичен, прогнозира ISW - ОЩЕ: Операция "Вивалди": Ген. Билецки потвърди за настъплението на Украйна

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец също обърна аналитичен поглед към Лиман. И той казва директно: На северния фланг на Лиман руската армия е спряна, обаче тя все още държи горе-долу стабилно позиции на източния бряг на река Нитриус (те също са под натиск), като голям руски провал е Святогорск, който руският диктатор Владимир Путин в началото на месеца обяви за превзет и беше категорично опроверган с редица геолокализирани видеокадри. Нещо повече – плацдармът на руснаците при река Жребец е заплашен да падне, защото украинците напредват към село Ново, което може да им позволи да подсилият отбраната си в Славянското направление. "(Руският) клин северно от Лиман е до голяма степен отрязан", признава и руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар". Специално Машовец отчита, че много рядко руснаците ползват бронирани машини, но всяко ангажирано в боевете руско поведение има щурмови части, нерядко и с размер на взвод, като в тези части тип „пушечно месо“ се вкарват дори оператори на дронове, най-ценния човешки военен актив в тази война в момента.

Иначе Машовец е категоричен – операция "Вивалди" на северния фланг на Лиман е принудил руската 20-та общовойскова армия да премине в отбрана, а 25-та общовойскова руска армия значително е намалила атакуващите операции и частите ѝ са били изцяло изтикани от югоизточните части на Лиман. "Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) очевидно са се "завърнали" на територията на Луганска област, освобождавайки село Грековка и напредвайки на 1,5 км югоизточно от него, към село Макеевка", казва украинският военен експерт и отчита още украински напредък до линиите Нови Мир – Новомихайловка и Ридкодуб – Катериновка, както и че украинските части са вече близо чак до Колодяз, при река Жребец, плюс че по-на юг украинците са си върнали Диброва. А при всичко това се появи некролог на началник-щаба за техническо и логистично обезпечение на 25-та руска общовойскова армия подполковник Виктор Басенко:

Доста ниска въздушна активност през изминалата нощ що се отнася до далекобойните дронове и от двете страни. Руснаците са изстреляли 80 такива машини, 63 са свалени, по данните на украинските ВВС. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщава за пожар в складове в Киев. Ударен е и пътническият влак Киев - Николаев. Над руска територия са свалени 71 украински далекобойни дрона по данните на руското военно министерство.

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