Войната в Украйна:

НАТО и ЕС да се готвят за нова война: Експерти искат България активно да изгради стена от дронове

16 септември 2026, 7:54 часа 867 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Sandboxx
НАТО и ЕС да се готвят за нова война: Експерти искат България активно да изгради стена от дронове

Дипломатът и бивш народен представител от "Има такъв народ" Димитър Гърдев заяви, че новото оръжие, към което трябва да бъдат взети адекватни мерки са дроновете, които плетитат и се разбиват около нас, вкючително и в европейски държави около българската. България активно участва в инициативата на Европейския съюз за стена от дронове, която система трябва да бъде завършена през 2027 година, коментира Гърдев в студиото на БНТ. Още: България няма да участва в 40-милиардната антидрон инициатива на НАТО

Нова война?

Според него НАТО и ЕС трябва да се готвят за един нов вид въоръжение и една нова война.

Според Гърдев в момента денонощно се използват около 2000 дрона и заради това Украйна моли своите съюзници - ЕС и САЩ за финансови средства и спешно прехвърляне на противоракетни системи Patriot, но и за разработване на своя защита чрез парични средства. 

Йордан Божилов, бивш заместник-министър на отбраната добави, че докато има война, такива инциденти с дронове ще има и в бъдеще. Трябва да се направи всичко възможно да се изгради стена от дронове, но трябва да бъде мислено и върху други рискове, предупреди Божилов. 

Той посочи, че войната в Украйна се премести в логистичните центрове, като в момента се произвеждат нови дронове, които все по-трудно се хващат. Русия вижда в тези удари начин да принуди украинското правителство да приеме руските условия, докато Украйна вижда начин да принуди Русия да седне на масата на преговорите, добави Божилов, според когото целта е "кой ще мигне пръв".

Той е на мнение, че нито Русия, нито Украйна ще се подадат на натиск, което няма да доведе до край на войната.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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