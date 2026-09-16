"Състоянието на ЕС е най-силното, но и най-несигурното в историята": Фон дер Лайен обяви нови реформи и ключови послания в годишната си реч (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Това бяха най-добрите времена, това бяха най-лошите времена." Така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. И това е също толкова справедливо описание на света, в който живеем днес. Скоростта на промяната е невероятна. Предизвикателствата са изключителни. Така че, ако погледна Европа днес, състоянието на нашия Съюз е най-силното, което някога е било. Състоянието на нашия Съюз може да се усеща също толкова несигурно, колкото е било някога. Тези две твърдения може да изглеждат несъвместими. Но и двете са верни и отразяват тези изключителни времена. В този свят Европа е избрала да си проправи собствен път. Нашата работа през последните години. И сега се очертава една по-силна, независима Европа".

С тази констатация председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен откри своята Годишна реч за състоянието на Европейския съюз (ЕС), предава репортер на Actualno.com в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург. Пред препълнената пленарна зала, изпълнена с гости, сред които и премиерът на Канада Марк Карни, стотици журналисти от целия свят, както и външните министри на държавите членки, Фон дер Лайен обяви основен фокус върху тласъка на европейската икономика, намаляване на бюрокрацията чрез пакт за свръхрегулациите, енергийна независимост от Русия и Близкия изток, както и опит за изход от търговската война с Китай.

"Независимо дали става въпрос за ултранационалистите или антиевропейците, дали за руска намеса или дезинформация. Имената може да са различни, но целта им е една и съща. Те презират нашите ценности и искат да разрушат европейското ни единство. Така че нека не само да се борим срещу това, но и да се борим заедно за нашата европейска идея. ... Но тревогите на хората не са свързани само с тези големи, глобални заплахи. Ефектът от многобройните кризи е налице за много европейски семейства, не на последно място върху разходите за живот или жилище. Зашеметяващата скорост на промените и технологиите се отразява на нашите работни места, на препитанието ни и на нашето общество. Освен това оказва дълбоко въздействие върху нашата демокрация и нашия дискурс", обяви още председателят на Еврокомисията.

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Фон дер Лайен подчерта още, че европейската икономика е устояла на въздействието на войните в Близкия изток по-добре от очакваното, а безработицата е на почти рекордно ниски нива. "Но натискът от по-високите цени на енергията и разходите по заеми е тежък за хората и за бизнеса. Ще трябва да се вземат ясни фискални решения, за да се гарантира фискална устойчивост, като същевременно се защитят инвестициите. Така че, даването на тласък на европейската икономика е наш основен приоритет", каза още тя.

Проблемите с климата, бумът на AI и инвестициите

По отношение на изменението на климата, "това лято беше лятото на истината", обяви Фон дер Лайен. Тя припомни, че почти нито една част от континента вече не е същата след климатичните промени. "Европа се затопля с двойно по-висока скорост от световния. Но и нямаме съмнение - Европа може, трябва и ще продължи курса си по отношение на климатичните си цели", каза тя и припомни, че това лято на стария континент бяха отчетени над 35 000 смъртни случая от горещите вълни. "Ключови реки като Дунав, Рейн или Гарона изчезват пред очите ни. Пламъци бушуваха от планините на Ирландия до островите на Гърция или Хърватия. В Алпите древните ледници се топят все повече с всеки изминал ден. Въздействието на всичко това е просто опустошително: 660 000 хектара изгорели до основи. Около 12 милиона тона реколта са изгубени. ... Това бяха най-горещите месеци в Европа досега, но и най-студените за в бъдеще", акцентира още тя.

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В речта стана ясно още, че Еврокомисията ще идентифицира 100 от най-уязвимите територии в Европа и ще оцени рисковете, както и възможностите за справяне. И още - предстои да бъдат създадени Алианс за климатично застраховане и Европейски план за справяне с горещите вълни.

По отношение на нуждата от европейски инвестиции Фон дер Лайен обяви, че Комисията ще предложи нов банков пакет, фокусиран върху опростяването и справянето с фрагментацията в сектора. "Знаем, че има търсене на капитал. Но се нуждаем от по-голям капацитет и по-голям риск. Нашите високотехнологични стартъп компании са на път да привлекат рекордни инвестиции в рисков капитал през 2026 г. ", каза още тя, предава репортер на Actualno.com в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург.

Един от основните акценти на речта очаквано бе развитието на изкуствения интелект, който Урсула фон дер Лайен определи като рисков, но и с огромни възможности. "Фокусираме се върху пет от секторите с най-висока стойност, където индустриалният изкуствен интелект има най-голям потенциал: здравеопазване, транспорт, хранително-вкусова промишленост, модерно производство, както и отбрана и космос. През ноември ще обявим революционни инициативи в тези сектори", каза още председателят на ЕК.

България - във фокуса на свързаността

В своята реч Фон дер Лайен спомена и България - Еврокомисията ще организира конференция по свързанноста в София, заедно с премиерът Румен Радев.

"Тази година подписахме споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия. Бизнесът ни иска повече. Сега имаме търговски споразумения с повече от 80 държави - повече от всеки друг в света. Днес мога да обявя нов проект за международна свързаност. Той ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар - това, което наричаме Среден коридор. Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България", бяха част от думите на Фон дер Лайен. В залата на втори ред до нея присъства и външния ни министър Велислава Петрова, видя репортер на Actualno.com в пленарната зала.

Присъствието на премиера на Канада в залата

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Като нестандартен ход бе определена поканата на Фон дер Лайен към премиерът на Канада Марк Карни да присъства в залата и да бъде официален гост на Годишната реч за състоянието на ЕС. Тя подчерта историческите и културните връзки между Европа и северноамериканската страна и обяви, че най-силната обща характеристика е вярата в демокрацията. "Тази власт не принадлежи на най-силните, най-богатите или най-шумните - а на всички нас. Че демокрациите имат свободата да избират с кого да работят. ... Искаме да издигнем отношенията ни с Канада на най-високо ниво. Обединяваме сили доброволно", обяви още председателят на ЕК.

От речта се разбра, че партньорството ще включва изграждането на общо пространство за просперитет и икономическа сигурност, общо производство, технологичен алианс, отбранителни индустриални бази. Стана ясно още, че Арктика ще бъде водещ съвместен проект. "Ще работим върху енергетиката, критичните минерали и батериите. Върху изкуствения интелект, кибер и икономическата сигурност", обяви още Фон дер Лайен, което бе посрещнато с бурни аплодисменти от евродепутатите в зала.

Нова европейска стратегия за сигурност

Председателят на ЕК обяви и фундаментална реформа по отношение на европейската сигурност и отбрана - заедно с върховния представител и заместник-председателя, Фон дер Лайен анонсира нова европейска стратегия за сигурност.

"Вече разполагаме с много инструменти. И засилваме работата си с НАТО. Но нашата доктрина, нашите институции и процесът на вземане на решения не са в крак с новата реалност. Нашите системи са създадени за един различен свят. Те се движат от добронамерени опити за консенсус и компромис. Но трябва да преценим дали те все още са годни за целта. Европа се нуждае от собствен наръчник за борба с хибридните ситуации. Спешно се нуждаем от консенсус за това как да реагираме на определени инциденти. Такива, които попадат под нивото на въоръжена агресия, но очевидно заплашват националната ни сигурност. С други думи, от механизъм за заобикаляне на "Член 4" на НАТО. Вярвам, че е време за собствения Член 4 на Европа - Протокол за извънредна сигурност. Когато ситуацията бъде задействана от една държава членка, всички държави членки ще се съберат. За да координират европейския отговор и да възпрепятстват по-нататъшна ескалация и да смекчат въздействието", обяви още тя.

По думите й тази реформа се обсъжда от доста време с лидери на държави-партньори като Украйна, Обединеното кралство, Норвегия, Канада и други.

"Рязкото увеличение на разходите за отбрана доведе до рекордни нива на инвестиции в нашите способности и сили. Стартират нови съвместни проекти. И харчим повече европейски средства от всякога. Ето защо мога да обявя нов Европейски инструмент за стратегически фактори - напълно съгласуван с НАТО. Защото само силна и надеждна европейска отбранителна позиция ще гарантира нашата сигурност. И че няма място за съмнение: Европа ще защити всеки един квадратен метър от своята територия", обяви още Урсула фон дер Лайен.

Очакваше се Еврокомисията да даде отчет и за изпълнението на препоръките на Марио Драги за конкурентоспособността. Докладът на бившия италиански премиер от 2024 г. се фокусира върху нуждата от допълнителни инвестиции в ЕС в размер на около 750–800 млрд. евро годишно, за да достигне САЩ и Китай по отношение на производителността, технологиите, енергетиката и отбраната.

Проблемът е, че значителна част от реформите се движат бавно. От 383-те препоръки в доклада на Драги към юли 2026 г. само 15.7% бяха напълно изпълнени, докато 41.3% са частично реализирани. Особено бавно напредват мерките за интеграция на капиталовите пазари, премахване на оставащите бариери пред единния пазар и стратегическите зависимости.

Снимки и видео: European Parliament