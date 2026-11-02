Червен код за опасни валежи. Времето утре - 3 ноември 2026 г. (КАРТА)

На 3 ноември 2026 г. ще остане облачно. През нощта на места с прекъсване ще превалява дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, в Източна България - от север. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието - до 13°-15°, за София - около 6°. Утре ще има повсеместни валежи от дъжд, в планините – от сняг, които ще се усилват и ще са значителни по количество, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 2-8 ноември 2026 г.

Червен код за валежи

Червен код за опасни валежи е обявен за областите Добрич, Варна, Смолян, Хасково и част от област Кърджали. Оранжев код за валежи е в сила за почти цялата страна. По Черноморието ще бъде облачно. Ще има продължителни и значителни валежи от дъжд. Ще духа умерен, а след обяд и привечер и силен вятър от север-североизток. Вятърът ще се задържи умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня в Източна България ще се усилва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 6° и 11°, в югоизточните райони и по крайбрежието на морето - до 14°-16°, за София - около 8°.

Карта: НИМХ

Сняг в планините

В планините ще бъде облачно. В по-ниските части ще има продължителни и значителни валежи от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг. По високите части на планините ще се увеличава дебелината на снежната покривка.

Месечна прогноза за времето за ноември 2026 г.