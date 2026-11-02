След Франция: И в Белгия хакери загряха хладилниците на супермаркети

Десетки белгийски супермаркети са били засегнати от кибератака, при която хладилниците им са били загряти до 70 градуса по Целзий, в резултат на което е била изхвърлена храна на стойност 100 000 евро, гласят съобщения в белгийските медии.

Засегнати са около 40 супермаркета Delhaize. Carrefour пък съобщи, че най-малко 15 супермаркета са били обект на атака, докато веригата супермаркети Spar съобщи за пет засегнати магазина. Групата за месарски услуги De Laet en Van Haver също заяви, че техните хладилници са били засегнати.

„Идентифицирахме ИТ инцидент, засягащ хладилните системи в няколко десетки магазина. Веднага предприехме необходимите мерки, за да поддържаме магазините си в експлоатация“, заяви говорител на Delhaize пред Euronews.

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Киберпрестъпниците извършили атаката между неделя вечер и понеделник сутринта, като температурата в хладилниците се е покачила драстично.

Този инцидент идва на фона на подобна атака във Франция само преди седмици. Тогава хакери пренастроиха температурата на хладилници в стотици супермаркети и по този начин вместо да замразяват, уредите загрели продуктите до 50 градуса. Инцидентът е станал в нощта на 12 октомври. Хакерите превключили оборудването в режим на размразяване и настроили температурата на 50°C. В резултат на това продуктите са се развалили, а в някои от магазините са избухнали пожари.

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