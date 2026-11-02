Корупционното заразяване във ВСС: Доц. Анента Антонова има идея как да го предотврати

Кандидатът за ВСС доц. Анета Антонова настоява за въвеждане на нов, системен и научно-обоснован подход срещу нерегламентираното влияние в съдебната система. Тя ще използва аналитичен капацитет във ВСС, който да изследва рисковата факторна среда, позволяваща виреенето на клиентелизъм и външни зависимости. Това стана ясно от думите на доц. Антонова по време на изслушването й в Комисията по правни въпроси.

С кандидатурата на доц. Анета Антонова започна изслушването за парламентарна квота във ВСС в Комисията по правни въпроси в парламента. Тя е издигната от "Прогресивна България", които разполагат със 131 депутати, но за избор на ВСС ще им трябват 160 гласа.

"Най-голяма заплаха за правосъдието се корени в процесите на корупционно заразяване и в целенасочената мафиотизация на отделни звена в системата", смята доц. Антонова.

Мерките за лична независимост

Кандидатът за ВСС е начертала свои мерки за лична независимост, като обеща да практикува прозрачност, като мотивира предложенията си и обосновава становищата от дневния ред на колегията, съовтветно Пленума, да се отчита и да сигнализира за заплахи, стимули и влияние.

Тя пое ангажимент да представя личен, годишен отчет относно срещите с политическите сили и представители на икономически среди.

"Решенията на магистрат не трябва да се базират на неговата лоялност към политически кръгове", категорична е доц. Антонова. ОЩЕ: Независимо от остротата на кампанията: ДБ са готови да работят с ПБ и ПП за ВСС

Новият курс на ВСС

В тази връзка тя смята, че ВСС е създаден да управлява системата като институция и да създава оптимални условия за работа, но няма право да се намесва в конкретната правораздавателна дейност.

Според нея ВСС трябва да даде ясен сигнал към обществото за промяна на посоката, нов курс към прозрачност и почтеност и гарантиращ избор на най-добрите вместо на най-удобните кандидати.

Реформата на съдебната карта и командироването

Доц. Антонова коментира част редица наболели въпроси в съдебната система, като един от тях е реформата на съдебната карта.

"Реформата на съдебната карта не може да започне със закриване на малки съдирища. Всяко бъдещо преструктуриране трябва да бъде предпазливо", смята доц. Антонова и изтъкна, че това би лишило от достъп до правосъдие уязвими групи.

По въпроса с командироването на магистрати, доц. Антонова посочи, че решението се крие в провеждането на ритмични и неопорочени конкурси за повишаване, които влизат в сила своевременно. Според нея така ще има титуляри и няма да има нужда от командироване.

Доц. Антонова коментира и санкциите в системата, които по думите й без да е инструмент за репресия, налагането на санкции трябва да почива на безспорно установени факти. ОЩЕ: Старт на процедурата: 21 съдии влизат в битка за шест места във ВСС