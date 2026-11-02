Астрономи предполагат, че са открили първия естествен спътник извън Слънчевата система

Астрономите предполагат, че са открили първия естествен спътник извън Слънчевата система, но този мистериозен обект е различен от всичко познато досега, според изданието descopera.

Това е първият естествен спътник извън Слънчевата система?

Наблюдения, направени с Много големия телескоп (VLT) на Европейската южна обсерватория (ESO), разкриха доказателства за огромно, подобно на Луната тяло в звездната система CD-35 2722. Този необичаен обект обикаля не около планета, а около кафяво джудже - небесно тяло, което е по-масивно от планета, но не е достатъчно масивно, за да се превърне в звезда.

Важно е да се отбележи, че ако това откритие бъде потвърдено, това ще бъде първият път, в който е открит естествен спътник извън Слънчевата система. Това би могло да доведе до преразглеждане на определенията за планети и техните естествени спътници.

Кевин Хой, студент в чилийския офис на ESO и водещ автор на изследването, публикувано в списание Nature, прекара няколко месеца в изучаване на системата CD-35 2722. Той описва конфигурацията ѝ като изключително необичайна в сравнение с нашата Слънчева система.

В центъра на тази сравнително млада система е CD-35 2722, звезда с приблизително половината от масата на Слънцето. Кафявите джуджета обикновено са твърде малки, за да поддържат водородния синтез, който захранва нормалните звезди, но въпреки това са по-масивни от планетите. Новооткритият обект обикаля около такова кафяво джудже, образувайки доста забележителна система.

Изследователите наричат ​​този обект екзолуна. Масата му е поне сравнима с тази на Юпитер, докато кафявото джудже, около което обикаля, е повече от 30 пъти по-масивно от Юпитер. Това прави този обект значително по-масивен от всеки естествен спътник в Слънчевата система.

Отбелязва се, че това необичайно откритие повдига фундаментален въпрос относно класификацията на обекти, открити в далечни звездни системи. Алис Зурло, ръководител на екипа на YEMS и съавтор на изследването, обясни:

„Откритият спътник е гигантско газово тяло, обикалящо около изключително масивен спътник, чиято маса е няколко пъти по-голяма от тази на Юпитер.“

Тази конфигурация се различава значително от конвенционалната структура на Слънчевата система, където планетите се въртят около слънцето, а естествените спътници се въртят около планетите.

„В Слънчевата система има ясно разграничение между планетите и Слънцето, така че класифицирането на тези обекти е сравнително лесно. В системата CD-35 2722, където границите между звезди, планети и естествени спътници са размити, описанието на обектите става много по-предизвикателна задача“, обяснява Зурло, астрофизик в университета Диего Порталес.

Въпреки това, системата предлага обещаващи перспективи, подкрепени от данни за това как предполагаемият естествен спътник влияе върху движението на по-големия си спътник.

Бъдещите наблюдения могат да разкрият дали масивни спътници като този, открит в системата CD-35 2722, са редки изключения или представляват част от много по-голяма популация от необичайни небесни тела.

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