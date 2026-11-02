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Русия използвала прекратяването на огъня в Олешки, за да укрепи позициите си

02 ноември 2026, 12:18 часа 775 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Русия използвала прекратяването на огъня в Олешки, за да укрепи позициите си

Руските сили използваха прекратяването на огъня в украинския град Олешки, за да укрепят позициите си. Докато примирието беше в сила, руските войски извършиха ротация на частите си, подсилиха позициите си и разположиха оборудване за борба с дронове по протежение на пътищата. Според Генералния щаб на Украйна руските сили са активизирали логистичните си операции и са направили доставки на допълнителни боеприпаси.

Русия се възползва от прекратяването на огъня

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Русия използва шестдневното прекратяване на огъня в окупирания украински град Олешки, за да ротира войските, да премести тежка военна техника и боеприпаси и да укрепи позициите си. Това съобщиха украинските военни днес, позовавайки се на кадри от дрон.

Генералният щаб на Украйна заяви, че руските сили са разширили и противодронната защита по пътищата и са увеличили логистичната активност по време на примирието, което е в сила от 27 октомври до 1 ноември в южната Херсонска област.

Британската телевизия Sky News публикува кадри от командния център на украинската бригада на морската пехота, показващи руски бронирани машини и войници, движещи се през града, както и войски, пренасящи провизии в сгради с мазета.

🚨 Russian forces used the ceasefire in Oleshky to strengthen their positions While the ceasefire was in effect, Russian troops rotated units, reinforced their positions, and deployed anti-drone equipment along roads. According to Ukraine's General Staff, Russian forces also stepped up logistics operations and brought in more ammunition.

— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026

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Подполковник Дмитро Пулинец, командир на 34-та бригада на морската пехота, заяви пред Sky News, че руските войски преди това не са могли да се движат свободно по пътищата, но са го правили непрекъснато, както денем, така и нощем, по време на прекратяването на огъня.

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Генералният щаб на Украйна заяви, че силите ѝ са спазили примирието и са изпълнили условията на споразумението, което е позволило на хуманитарната помощ да достигне до местоназначението си, а на жителите, желаещи да напуснат Олешки, да се върнат на контролираната от Украйна територия.

Прекратяването на огъня беше договорено, за да се улесни провеждането на хуманитарна операция в града, който се намира от другата страна на река Днепър срещу контролирания от Украйна град Херсон. То позволи доставката на провизии и евакуацията на цивилни след години руска окупация.

Евакуацията

Най-възрастният човек, напуснал окупирания град Олешки в Херсонска област, е на 94 години, а най-младият е на малко над година. Дмитро Лубинец, комисар по правата на човека на украинския парламент, обяви това в своя Telegram канал. Той подчерта, че хуманитарната мисия е била успешна. „Изминахме дълъг път: от преговори и споразумение за прекратяване на огъня до доставка на хуманитарна помощ директно в Олешки и организиране на евакуацията на цивилни“, подчерта той.

Лубинец заяви, че за него е изключително важно хуманитарната мисия в Олешки да не остане изолиран инцидент. „Този ​​опит би могъл да формира основата на нов механизъм за реагиране на най-сложните хуманитарни кризи – механизъм, който винаги ще поставя хората, тяхната безопасност и правото им на живот в центъра си“, пише комисарят.

Белият дом заяви, че Украйна и Русия, със съдействието на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, са се споразумели за временно прекратяване на огъня в района на Олешки за евакуация на цивилни. 

В събота, 31 октомври, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че украински граждани, евакуирани от Олешки и околните села, вече са преминали украинската граница и са влезли в Черниговска област. Той добави, че в посока Херсон е установено прекратяване на огъня, а пътищата до Олешки са разминирани и е доставена хуманитарна помощ. Държавният глава се надява, че хуманитарният достъп до Олешки ще бъде запазен.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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