България не успя да се пребори за бронза на Световното първенство по волейбол

България завърши на четвърто място на Световното първенство по волейбол за жени до 21 години в Индонезия. В мача за бронзовите медали българките отстъпиха с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) срещу Бразилия.

🇧🇬 Лъвиците U21 завършиха 4-ти в света! 🌍🔥 Загубихме битката за бронза с 1:3 от Бразилия, но спечелихме нещо по-голямо... Posted by Bulgarian Volleyball Federation on Sunday, August 17, 2025

В равностойната първа част „селесао“ натрупа преднина от 15:12 и 21:18, за да поведе в двубоя при 25:19. Вторият започна значително по-колебливо за България, но бразилките отново водеха с 3 точки. Крайното 25:20 предопредели крайния победител в двубоя.

Третата част върна избраничките на треньора Драган Нешич в мача след 25:14, но финалът дойде при 25:21 за отбора от Южна Америка след близо два часа игра в Сурабая.

