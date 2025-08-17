Срещата Тръмп-Путин:

България не успя да се пребори за бронза на Световното първенство по волейбол

17 август 2025, 15:43 часа 614 прочитания 0 коментара
България не успя да се пребори за бронза на Световното първенство по волейбол

България завърши на четвърто място на Световното първенство по волейбол за жени до 21 години в Индонезия. В мача за бронзовите медали българките отстъпиха с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) срещу Бразилия.

Родните волйболистки отстъпиха пред Бразилия 

🇧🇬 Лъвиците U21 завършиха 4-ти в света! 🌍🔥 Загубихме битката за бронза с 1:3 от Бразилия, но спечелихме нещо по-голямо...

Posted by Bulgarian Volleyball Federation on Sunday, August 17, 2025

В равностойната първа част „селесао“ натрупа преднина от 15:12 и 21:18, за да поведе в двубоя при 25:19. Вторият започна значително по-колебливо за България, но бразилките отново водеха с 3 точки. Крайното 25:20 предопредели крайния победител в двубоя.

Третата част върна избраничките на треньора Драган Нешич в мача след 25:14, но финалът дойде при 25:21 за отбора от Южна Америка след близо два часа игра в Сурабая.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Националка на България подсили шампиона на Румъния

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по волейбол световно първенство по волейбол информация 2025
Още от Волейбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес