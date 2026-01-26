На прага на Трета Световна война: Полша раздава на населението ръководство за оцеляване

Една европейска държава взима много насериозно подготовката си за евентуална война на Стария континент. Става въпрос за Полша. Тя издаде специален наръчник за реакция при криза - т.нар. "Ръководство за безопасност", което вече се разпространява до всяко едно полско домакинство.
В него поляците са посъветвани да си приготвят 21 основни артикула, които да използват в случай на криза или война.
Официалният документ е дело на правителството на Полша и определя вещите, от които домакинствата ще се нуждаят в случай на евакуация.
Полша, заради сложните си отношения с Русия, счита себе си за една от най-застрашените от враждебни действия европейски страни и предпочита да бъде готова, пише Daily Express.
Страховете от Трета световна война
Страховете от Трета световна война ескалираха през последните месеци след редица глобални конфликти и напрежения.
Войната на Русия в Украйна, която започна с пълномащабното нахлуване през 2022 г., многократно е предизвиквала опасения относно бъдеща голяма война. Междувременно конфликтът между Израел и Иран миналата година също породи страхове. Най-новото желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп пък да поеме контрол над Гренландия добави допълнителна доза опасенията от глобален конфликт.
Най-необходимите вещи
Освен Полша, Швеция и Финландия също издадоха кризисни инструкции за своите граждани.
В полското ръководство е записано например, че гражданите е добре да притежават раница за извънредни ситуации, която би осигурила оцеляването на семейството за минимум 7 дни. Това трябва да се направи в случай, че хората загубят достъп до вода, електричество и храна по време на национална криза или избухване на конфликт.
"По време на криза рискът от липса на електричество, вода и храна е много висок", се казва в документа. "Уверете се, че имате всичко необходимо предварително. Целта ви е да оцелеете една седмица", продължава указанието.
Нещата, които домакинствата в Полша се препоръчва да имат под ръка, са:
- Радио с батерии и резервни батерии (за да могат да слушат официални съобщения и информация)
- Фенерче и резервни батерии
- Лъжици, ножове и вилици
- Дъждобран
- Най-необходимите документи (като актове за раждане, лични карти и важна медицинска информация) и флаш-памет със сканирани копия на тези документи.
- Свирка
- Аптечка (включително парацетамол, ибупрофен, лекарства против диария, гадене, повръщане, електролити, термометър, пинсети, превръзки, термофолио, лепенки, превързочни материали)
- Спален чувал
- Торбички за боклук
- Запалка/кибрит
- Защитни маски за лице
- Дрехи за преобличане
- Сапун/дезинфекциращ гел
- Многофункционален инструмент
- Хартиена карта, компас и GPS
- Пари в брой
- Храна за 2 дни
- Отварачка за консерви
- Нож, молив и тетрадка
- Въже и "свински опашки"
- Филтърна бутилка за вода с нов филтър
Съветва се всяка раница да е надписана с име и адрес. Всеки член на семейството трябва да има своя собствена индивидуална раница.
Полша започна да разпространява нови ръководства за оцеляване до всички 17 милиона домакинства в страната. Наръчникът включва инструкции за въздушни нападения, терористични инциденти, кибератаки и евентуална употреба на химически, биологични или ядрени оръжия.
До края на януари полските власти ще разпространят ръководството до близо 16,3 милиона домакинства. В началото на февруари националните пощи ще го доставят и до местните власти, от където всеки, който досега не го е получил, ще може да отиде и да го вземе.