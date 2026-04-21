Русия отново обяви, че е превзела изцяло Луганска област на Украйна, или както Кремъл я нарича - Луганска народна република (ЛНР). Този украински регион, който незаконно е вписан в Конституцията на Руската федерация, вече уж беше "освободен" от армията на диктатора Владимир Путин в началото на април. Сега началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов обяви ново "освобождаване", т.е. превземане.

Украинските власти не са потвърдили тази информация, разпространена от Министерството на отбраната в Москва.

Поредното "освобождаване" на "ЛНР"

В началото на април, за втори път от 24 февруари 2022 г. - откакто започна агресивната си война в Украйна - руското Министерство на отбраната обяви пълното превземане на украинската Луганска област. „Подразделения на Западната военна група приключиха освобождаването на Луганската народна република“, гласеше изявлението.

През октомври миналата година диктаторът Владимир Путин спомена, че от региона остават още 0,13%, които са под контрола на украинските въоръжени сили.

Руското министерство на отбраната за първи път съобщи за пълното превземане на украинската Луганска област от руските въоръжени сили на 3 юли 2022 г. Министерството отбеляза, че тогавашният министър на отбраната Сергей Шойгу е докладвал на Путин „за освобождаването на Луганската народна република“.

