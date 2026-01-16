Украйна порази обекти от енергийната инфраструктура, атакува и рафинерията в Казан (ВИДЕО)

Електрическа подстанция гори в окупираната Запорожка област. Според очевидци, тя е била ударена от украински дрон. С нея до момента е ясно за две ударени подстанции тази вечер – една в Малочанск и друга в Приморск.
Another substation in Russian-occupied Zaporizhzhia is reportedly burning after a drone strike. This brings the total to two disabled facilities: the 330 kV substation in Molochansk and the 150 kV substation in Prymorsk. https://t.co/jtRMQ6lOfK pic.twitter.com/lKUq7pWLAY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2026
В социалните мрежи се появиха кадри от Приморск, потвърждаващи голям пожар в подстанцията. Районът е изправен пред прекъсвания на електрозахранването.
More footage from Prymorsk, confirming a large fire at a substation. Meanwhile, the area is facing blackouts. https://t.co/1ogVkZ4laf pic.twitter.com/0YNe6tjRew— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2026
Без електричество след атака е и Бердянск. Съобщава се, че подстанция Морозовска гори след украинско нападение.
Occupied Berdyansk is also without power tonight, the Morozovska substation is reported burning after an attack. https://t.co/1ogVkZ4laf pic.twitter.com/dWdLgoQ1VG— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2026
Съобщава се за експлозии и над Воронеж в Русия. Задействана е била противовъздушната отбрана.
Explosions are reported over Voronezh, Russia. Air defense is active. pic.twitter.com/S4XH0LVEb9— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2026
Има данни за украинско нападение и в град Рязан. По непотвърдена информация с дронове е атакувана местната петролна рафинерия.
Attack reported in Ryazan: sources say the local oil refinery there has come under attack by Ukrainian drones. pic.twitter.com/QlPX9bcOOp— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2026