16 януари 2026, 01:32 часа 399 прочитания 0 коментара
Украйна порази обекти от енергийната инфраструктура, атакува и рафинерията в Казан (ВИДЕО)

Електрическа подстанция гори в окупираната Запорожка област. Според очевидци, тя е била ударена от украински дрон. С нея до момента е ясно за две ударени подстанции тази вечер – една в Малочанск и друга в Приморск.

В социалните мрежи се появиха кадри от Приморск, потвърждаващи голям пожар в подстанцията. Районът е изправен пред прекъсвания на електрозахранването.

Без електричество след атака е и Бердянск. Съобщава се, че подстанция Морозовска гори след украинско нападение.

Съобщава се за експлозии и над Воронеж в Русия. Задействана е била противовъздушната отбрана.

Има данни за украинско нападение и в град Рязан. По непотвърдена информация с дронове е атакувана местната петролна рафинерия.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Воронеж война Украйна Рязан украински дронове Рязанска петролна рафинерия
