Чечня (Чечения) за поредна година бе обявена за най-безопасния регион в Русия от Министерството на вътрешните работи в Москва. Официалните данни сочат едва 16 престъпления на 10 000 жители. И през 2025 г. "наградата" отиде при Чеченската република с ръководител Рамзан Кадиров, като информацията за предходната (2024) година тогава бе за 17 престъпления на 10 000 жители. Второ и трето място в класацията сега заемат Ингушетия и Дагестан.

Най-високите нива на престъпност са регистрирани в Карелия, Забайкалския край и Република Алтай.

Страх, мълчание и манипулирани статистики

Контекстът, който наистина има значение обаче, е, че Чечня е регион, където престъпленията често не се съобщават изобщо, а подаването на жалба срещу силите за сигурност може да бъде опасно. Изтезания, отвличания, убийства, извънсъдебни наказания – всичко това е документирано от години от правозащитни групи, но рядко се отразява в официалните полицейски статистики.

Или „няма жалба“, или проблемът е „решен неофициално“, посочва беларуската опозиционна телевизия Nexta. Така че „най-безопасният регион“ няма нищо общо с реалната безопасност. Става въпрос за страх, мълчание и манипулирани статистики, добавя още медията.

"Проблемът е, че насилието се случва главно там, където държавата не го вижда – вкъщи", отбелязаха преди година представители на правозащитната организация „Марем“, която се занимава с документиране и разглеждане на нарушения на правата на човека в Чечня (по-специално въпроси, свързани с насилие, отвличания и държавна репресия).

Както споделя служител на отдела „Горещи точки“, статистиката на Министерството на вътрешните работи не отразява престъпленията, извършени от представители на чеченските власти и правоприлагащите органи. „Отвличания, задържания в незаконни затвори, изтезания, изнудване, публично унижение, заплахи, нападения над журналисти и правозащитници, убийства на тези, които не се подчиняват – всички тези действия, които са станали неразделна част от репресивната система, не фигурират в официалната статистика за престъпленията“, казва правозащитник от центъра „Мемориал“.

Правото да се извършва насилие в Чечения е било ефективно „узурпирано“ от силите за сигурност и властта. Действията им остават без контрол, тъй като жертвите се страхуват да потърсят защита, знаейки, че вместо да бъдат наказани извършителите, те самите могат да станат обект на преследване. Само най-отчаяните - тези, които нямат какво да губят, или тези, които са успели да избягат, се осмеляват да говорят за такива престъпления.

Дори сред тези, които са напуснали, далеч не всички са склонни да повдигнат глас поради риска от репресии срещу роднини, останали в региона.

