Войната в Украйна:

Уж непострадала след атака с дронове руска подводница не мърда вече 36 дни. Руски ТЕЦ гори, пак авиобомби удариха Харков

19 януари 2026, 17:41 часа 223 прочитания 0 коментара
Уж непострадала след атака с дронове руска подводница не мърда вече 36 дни. Руски ТЕЦ гори, пак авиобомби удариха Харков

36 дни по-късно руската подводница, за която Украйна съобщи, че е била поразена с морски дронове при ювелирна украинска военна операция насред най-голямото руско пристанище в Черно море Новоросийск, продължава да не помръдва от дока, където е закотвена. Това показват нови сателитни снимки - и въпросът е защо толкова дълго няма никакво движение - ОЩЕ: За първи път в историята украински подводни дронове са взривили руска подводница (ВИДЕО)

Припомняме, че Русия бързо отрече, че подводницата е претърпяла каквито и да е щети. Проблемът е, че руснаците не показаха всичко що се отнася до плавателния съд - ОЩЕ: 

Междувременно, в Курска област е избухнал пожар в ТЕЦ в Община Сейм. Няма никаква информация каква е причината - губернаторът на областта Александър Хинщейн досега не е казал нищо в официалния си канал в Телеграм. Руското военно министерство съобщи за 3 свалени дрона в Курска област между 12:00 и 16:00 часа московско време, както и 13 над Белгородска област.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Във втория по големина град в Украйна - Харков, имаше пореден руски въздушен удар. Кметът Игор Терехов съобщи в официалния си канал в Телеграм за една убита от руския удар жена и петима ранени. Ударът е нанесен с авиационни бомби.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
ТЕЦ Харков Курск руска подводница война Украйна Новоросийск морски дронове атака с дронове
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес