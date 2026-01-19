Уж непострадала след атака с дронове руска подводница не мърда вече 36 дни. Руски ТЕЦ гори, пак авиобомби удариха Харков

36 дни по-късно руската подводница, за която Украйна съобщи, че е била поразена с морски дронове при ювелирна украинска военна операция насред най-голямото руско пристанище в Черно море Новоросийск, продължава да не помръдва от дока, където е закотвена. Това показват нови сателитни снимки - и въпросът е защо толкова дълго няма никакво движение - ОЩЕ: За първи път в историята украински подводни дронове са взривили руска подводница (ВИДЕО)
A new satellite image shared by Radio Svoboda shows the Russian submarine hit by a Ukrainian naval drone in Novorossiysk still hasn’t moved 35 days after the strike. Russia’s Defense Ministry had claimed the sub was “completely undamaged,” but the image taken January 19 shows it… pic.twitter.com/djOEHPI5dn— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 19, 2026
Припомняме, че Русия бързо отрече, че подводницата е претърпяла каквито и да е щети. Проблемът е, че руснаците не показаха всичко що се отнася до плавателния съд - ОЩЕ:
- Русия показа "перфектна" подводница, но скри повредената от Украйна част: Сателитите не лъжат (ВИДЕО, СНИМКИ)
- От "непокътнатата", според руснаците, подводница в Новоросийск започна да тече гориво в морето? (ВИДЕО)
Междувременно, в Курска област е избухнал пожар в ТЕЦ в Община Сейм. Няма никаква информация каква е причината - губернаторът на областта Александър Хинщейн досега не е казал нищо в официалния си канал в Телеграм. Руското военно министерство съобщи за 3 свалени дрона в Курска област между 12:00 и 16:00 часа московско време, както и 13 над Белгородска област.
A thermal power plant in Russia’s Kursk region caught fire, local channels report. Residents in the Seym district say electricity and water are out, while officials remain silent. Russia’s Defense Ministry only reported shooting down three drones over the area. pic.twitter.com/F1vKUAjAGW— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 19, 2026
Във втория по големина град в Украйна - Харков, имаше пореден руски въздушен удар. Кметът Игор Терехов съобщи в официалния си канал в Телеграм за една убита от руския удар жена и петима ранени. Ударът е нанесен с авиационни бомби.