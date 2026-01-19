Теория на конспирацията: Гренландия трябва на САЩ като убежище пред надвисналата глобална катастрофа

Около казуса с Гренландия и натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп да я завладее се появи и една откровено конспиративна теория, според която арктическият остров се разглежда като последно убежище и именно затова Тръмп прави всичко възможно, за да го притежава. Това пише рускоезичният телеграм канал "Мадам Секретарь".

Според тази теория, САЩ може би разполагат с информация за надвиснала предстояща глобална катастрофа – било то пандемия, значително по-тежка от COVID, било то друг вид криза, сравнима по мащаб, пише каналът. Следователно, Гренландия се възприема като своеобразен предварително подготвен Ноев ковчег за глобалния елит.

Според тази теория, на територията на Гренландия биха могли да бъдат разположени защитени центрове за данни, медицинска инфраструктура, технологични клъстери и инфраструктура за добив на ресурси, включително добив на криптовалути. Най-богатият сегмент от населението, способен да преживее глобалната криза в изолация, ще се премести там, според теорията.

Географията на острова благоприятства това. Достъпът дотам е труден, няма големи пристанища или развита транспортна инфраструктура. Това прави острова естествено изолирано и контролируемо пространство.

Каналът изрично подчертава, че тази теория е чисто конспиративна и не се основава на потвърдени данни, въпреки това нейната популярност расте.

