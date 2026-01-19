Гренландия не ме интересува толкова, колкото Украйна: Мерц мести фокуса в Давос (ВИДЕО)

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че не счита заплахата на Доналд Тръмп спрямо Гренландия като най-голямата в момента. За лидера на правителството в Берлин това остава руският диктатор Владимир Путин и водената от армията му война в Украйна. Затова, по думи на Мерц, Световният икономически форум в Давос тази седмица, не трябва да се фокусира толкова върху случващото се "на запад", че да засенчи това, което става "на изток".

"Най-голямата заплаха за Европа идва от Изтока, не от Запада"

"Най-голямата заплаха за сигурността на Европа днес не идва от Запада. Тя идва от Изтока. Наблюдаваме войната в Украйна. Тя представлява сериозна заплаха за нашата обща сигурност, особено за сигурността на Източна Европа. Западна Европа, включително Гренландия, в момента не е заплашена от Русия в такава степен, в която понякога се предполага", каза на брифинг Фридрих Мерц.

"Ето защо бих искал да се фокусирам върху Украйна в следващите няколко дни, защото все още нямаме изявено желание от Путин да седне на масата за преговори и да приключи тази война. Най-голямата ми загриженост за сигурността на Европа в момента не е Гренландия, а Украйна", заяви германският канцлер.

Заплахата за Гренландия

Според Financial Times темата с Гренландия е изместила като №1 в дневния ред гаранциите за сигурността на Украйна и бъдещо мирно споразумение между Москва и Киев: Украйна вече не е тема №1 в Давос, Тръмп зарадва Путин.

Само два дни преди началото на форума в Давос на 19 януари Доналд Тръмп заплаши с допълнителни 10-процентови мита осем държави от Европа и НАТО, които не са съгласни с политиката му да поеме контрол на Гренландия - най-големия остров на Земята, който е част от Кралство Дания. Републиканецът заяви, че от 1 февруари ще наложи тарифите на Дания, Швеция, Норвегия, Финландия, Германия, Великобритания, Франция и Нидерландия и че те ще важат, докато не се стигне до сделка, при която САЩ купуват Гренландия. Всичко това предизвика остра реакция на засегнатите страни и на партньорите им на Стария континент.

Само че темата наистина измества случващото се в Украйна, което единствено би се харесало на руския диктатор Владимир Путин. Той продължава да отказва прекратяване на огъня и армията му продължава с офанзивата си на фронта, докато печели време с протакане в преговорите: Зеленски е "пречка" за мир: Украинският президент отвърна на Тръмп (ВИДЕО).