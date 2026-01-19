Спорт:

Гренландия не ме интересува толкова, колкото Украйна: Мерц мести фокуса в Давос (ВИДЕО)

19 януари 2026, 18:04 часа 321 прочитания 0 коментара
Гренландия не ме интересува толкова, колкото Украйна: Мерц мести фокуса в Давос (ВИДЕО)

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че не счита заплахата на Доналд Тръмп спрямо Гренландия като най-голямата в момента. За лидера на правителството в Берлин това остава руският диктатор Владимир Путин и водената от армията му война в Украйна. Затова, по думи на Мерц, Световният икономически форум в Давос тази седмица, не трябва да се фокусира толкова върху случващото се "на запад", че да засенчи това, което става "на изток".

Още: Да се поддадеш на натиска на Тръмп, е по-опасно, отколкото да му дадеш отпор

"Най-голямата заплаха за Европа идва от Изтока, не от Запада"

"Най-голямата заплаха за сигурността на Европа днес не идва от Запада. Тя идва от Изтока. Наблюдаваме войната в Украйна. Тя представлява сериозна заплаха за нашата обща сигурност, особено за сигурността на Източна Европа. Западна Европа, включително Гренландия, в момента не е заплашена от Русия в такава степен, в която понякога се предполага", каза на брифинг Фридрих Мерц.

"Ето защо бих искал да се фокусирам върху Украйна в следващите няколко дни, защото все още нямаме изявено желание от Путин да седне на масата за преговори и да приключи тази война. Най-голямата ми загриженост за сигурността на Европа в момента не е Гренландия, а Украйна", заяви германският канцлер.

Заплахата за Гренландия

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според Financial Times темата с Гренландия е изместила като №1 в дневния ред гаранциите за сигурността на Украйна и бъдещо мирно споразумение между Москва и Киев: Украйна вече не е тема №1 в Давос, Тръмп зарадва Путин.

Само два дни преди началото на форума в Давос на 19 януари Доналд Тръмп заплаши с допълнителни 10-процентови мита осем държави от Европа и НАТО, които не са съгласни с политиката му да поеме контрол на Гренландия - най-големия остров на Земята, който е част от Кралство Дания. Републиканецът заяви, че от 1 февруари ще наложи тарифите на Дания, Швеция, Норвегия, Финландия, Германия, Великобритания, Франция и Нидерландия и че те ще важат, докато не се стигне до сделка, при която САЩ купуват Гренландия. Всичко това предизвика остра реакция на засегнатите страни и на партньорите им на Стария континент.

Само че темата наистина измества случващото се в Украйна, което единствено би се харесало на руския диктатор Владимир Путин. Той продължава да отказва прекратяване на огъня и армията му продължава с офанзивата си на фронта, докато печели време с протакане в преговорите: Зеленски е "пречка" за мир: Украинският президент отвърна на Тръмп (ВИДЕО).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Германия Русия Гренландия Фридрих Мерц война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес