Нападение с нож в Париж, има ранени (ВИДЕО)

Атаката е станала тази сутрин в 7 часа на Лионската гара в Югоизточен Париж. Трима души са ранени, като единият от тях е в по-тежко състояние, но няма опасност за живота му, пояснява полицейската префектура.

🇫🇷 Unknown man carried out knife attack at Lyon railway station in #Paris, three people injured, AFP news agency reports.



It is reported that the attacker is detained. Traffic is disrupted due to the incident.#CaliberAz #news #politics #video #France #caliber pic.twitter.com/AgNh5KvbhS