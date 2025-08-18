Наплив на мигранти с лодки: Гърция и Frontex впрегнаха сили

Гръцката брегова охрана проведе три отделни спасителни операции на мигранти през последните 24 часа, като транспортира общо 165 души до сушата, предаде гръцкото издание Kathimerini. В района южно от Гавдос, при два последователни инцидента, са открити и спасени от лодки 126 чуждестранни граждани. В първия случай мигрантите са били взети от танкер с малтийски флаг и транспортирани с помощта на кораб на бреговата охрана до пристанището на Гавдос, докато във втория случай спасителната операция е била проведена с участието на кораб на бреговата охрана и Frontex.

При третия инцидент най-малко 39 души, пътуващи в лодка, са били открити на 58 морски мили южно от Каламата и са били изкарани на брега. ОЩЕ: Само за часове в Гърция заловиха почти 120 мигранти при три различни акции

Засилва се мигрантският поток

Изглежда мигрантският поток се засилва, тъй като само преди няколко дни три плавателни съда с мигранти са били открити край бреговете на Гърция само в рамките на няколко часа.

Гърция е ключова входна точка за хора от Близкия изток, Африка и Азия, които търсят по-добър живот в Европейския съюз. Досега по-голямата част са преминавали с малки лодки от Турция.Припомняме, че само за първите 9 месеца на 2024 година имаше има 25% увеличение на пристигащите бежанци в сравнение с 2023 г., или около 37 000 души. ОЩЕ: Видяха платноходката им: Задържаха 47 мигранти край Родос